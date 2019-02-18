Виявили перевагу "старих" сперматозоїдів над "молодими"

"Старі" сперматозоїди здатні забезпечувати народження здоровіших нащадків з більшою ймовірністю того, що вони стануть довгожителями.

Статеві клітини (гамети) у чоловіків та жінок виробляються по-різному, пише журнал Evolution Letters. Жінки уже з'являються на світ з певним числом яйцеклітин (ооцитів), які протягом життя частково "витрачаються", а частково гинуть.

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А от в організмі чоловіка сперматозоїди виробляються протягом усього періоду статевої зрілості. А при кожній еякуляції організм викидає десятками мільйонів сперматозоїдів, щоб наступного разу їх місце зайняли нові мільйони.

Проте якщо сперматозоїди зберігаються довше і запліднюють яйцеклітину пізніше, потомство може бути більш здоровим.

До такого висновку дійшли біологи з Уппсальського університету у Швеції, проекспериментувавши з рибками даніо-реріо. До цього моменту вважали неважливим, який саме зі сперматозоїдів запліднить яйцеклітину. Проте вчені запевняють, що існують значні відмінності між різними гаметами і їх впливом на потомство.



Рибки даніо-реріо

Вчені зібрали статеві клітини у самок і самців рибок даніо. Сперматозоїди поділили на дві групи – "молоді" і "старі". Дослідники провели штучне запліднення ікри. Потомство вирощували протягом 2 років. За станом рибок протягом часу стежили вчені.

Експеримент показав, що нащадки "старих"сперматозоїдів відрізнялися від нащадків "молодих" кращою фізичною формою, вони досягали більших розмірів. Такі рибки повільніше старіли, жили довше та у них було здоровіше потомство у порівнянні з потомством рибок з іншої групи.



Нащадки "старих"сперматозоїдів досягали більших розмірів

Тепер вчені планують з'ясувати, чим саме відрізняються "старі" та "молоді" сперматозоїди і на що вони впливають.

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