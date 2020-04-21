24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Виявили першу значну мутацію COVID-19: вірус слабшає

-
Коронавірус мутує / Unsplash

Вчені з Тайваню та Австралії виявили першу значну мутацію коронавірусу SARS-CoV-2. Нові зразки показали, що він слабшає.

Дослідники вивчили генетичну структуру 106 зразків коронавірусу з міжнародної бази даних, в якій були записи з США, Китаю, Іспанії, Бразилії, Фінляндії, Індії, Італії, Непалу, Південної Кореї та Швеції.

Також на тему: Коронавірус може впливати на організм, як ВІЛ

У зразку, взятому у пацієнта в Індії 27 січня, виявили мутацію, яка знизила здатність вірусу зв'язуватися з рецептором ACE2 в клітинах людини. Це зробило вірус менш небезпечним.

Також дослідники порівняли геном SARS-CoV-2 зі збудником атипової пневмонії SARS, який викликав спалах захворювання у 2002-2003 роках.

Стало відомо, що SARS-CoV-2 стійкіший, ніж SARS. На думку авторів, відносна стабільність вірусу – хороший показник, оскільки менша кількість мутацій дає надію на швидку розробку вакцин.

Оскільки вірус продовжує швидко поширюватися по всьому світу і накопичується все більше геномних даних, все ще необхідно ретельно відстежувати динаміку еволюції та мутації SARS-CoV-2,
– зазначають автори.

Вони підтвердили, що SARS-CoV-2 має відносно низьку частоту мутацій, але також довели, що нова мутація з іншими імунними характеристиками й вірулентністю вже з'явилася.


Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Профілактика захворювань Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
17 квітня 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин