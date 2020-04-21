Виявили першу значну мутацію COVID-19: вірус слабшає

Вчені з Тайваню та Австралії виявили першу значну мутацію коронавірусу SARS-CoV-2. Нові зразки показали, що він слабшає.

Дослідники вивчили генетичну структуру 106 зразків коронавірусу з міжнародної бази даних, в якій були записи з США, Китаю, Іспанії, Бразилії, Фінляндії, Індії, Італії, Непалу, Південної Кореї та Швеції.

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У зразку, взятому у пацієнта в Індії 27 січня, виявили мутацію, яка знизила здатність вірусу зв'язуватися з рецептором ACE2 в клітинах людини. Це зробило вірус менш небезпечним.

Також дослідники порівняли геном SARS-CoV-2 зі збудником атипової пневмонії SARS, який викликав спалах захворювання у 2002-2003 роках.

Стало відомо, що SARS-CoV-2 стійкіший, ніж SARS. На думку авторів, відносна стабільність вірусу – хороший показник, оскільки менша кількість мутацій дає надію на швидку розробку вакцин.

Оскільки вірус продовжує швидко поширюватися по всьому світу і накопичується все більше геномних даних, все ще необхідно ретельно відстежувати динаміку еволюції та мутації SARS-CoV-2,

– зазначають автори.

Вони підтвердили, що SARS-CoV-2 має відносно низьку частоту мутацій, але також довели, що нова мутація з іншими імунними характеристиками й вірулентністю вже з'явилася.



Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу

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