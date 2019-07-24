Виявили продукт, який погіршує роботу мозку

У прихильників перцю чилі або халапеньйо набагато вищий ризик розвитку деменції, ніж у тих, хто не зловживає гострими спеціями.

Вчені з катарського університету і Університету Південної Австралії спостерігали за станом 4,5 тисячі людей Китаю.

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Вони з 1991 по 2006 рік взяли участь в національному дослідженні здоров'я і харчування. Їх когнітивні функції оцінювалися чотири рази протягом всього періоду спостережень.

Після врахування всіх соціодемографічних чинників і способу життя учасників виявилося, що ті, хто в середньому споживав понад 50 грамів перцю чилі в день, удвічі частіше скаржилися на погіршення пам'яті і когнітивних здібностей.

Стрункі люди страждали через вживання перцю чилі сильніше, а їх когнітивні результати були гіршими.

Активним компонентом перцю чилі є капсаїцин, який прискорює обмін речовин, допомагає з втратою жиру. Дослідники вважають, що люди з нормальною масою тіла можуть бути більш чутливі до споживання перцю чилі, ніж люди з надмірною вагою, отже, це сильніше впливає на пам'ять і вагу. Разом з тим вчені відзначають, що більш детального вивчення потребує питання про рівень освіти, який, природно, теж може впливати на когнітивні здібності в старості.

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Дослідники зазначають, що в експерименті враховувалося споживання як свіжих, так і сушених перців чилі, а про солодкі перці та про чорні мова не йде.

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