Виявили продукт, який продовжує життя

Нове дослідження демонструє, що ризики смертності за всіма причинами знижуються на 23 відсотки, якщо людина споживає перець чилі.

Дослідження провів Департамент епідеміології та профілактики IRCCS Neuromed, співпрацюючи з Департаментом онкології та молекулярної медицини, Національним інститутом здоров'я та Середземноморським кардіоцентром, повідомляє JACC.

До теми: Назвали продукт, який може знизити тиск в гіпертоніків

Під час дослідження було вивчено анамнези 22 811 мешканців регіону Молізе в Італії. За їх станом здоров'я та звичками харчування слідкували близько 8 років.

Фахівці звернули увагу на те, що у людей, які регулярно споживали перець чилі (чотири рази на тиждень або більше), ризик смерті від серцевого нападу зменшувався 40 відсотків.



Перець чилі знижує ризик передчасної смертності / Unsplash

Цікавим фактом є те, що зменшення ризику смертності не залежав від типу дієти, якої люди дотримуються. Іншими словами, хтось може дотримуватися здорової середземноморської дієти, а хтось може харчуватись шкідливо, але для всіх них перець чилі має захисну дію,

– сказала одна з авторів дослідження Маріалаура Боначчо.

Фахівці додають, що необхідно провести нові дослідження, аби зрозуміти біохімічні механізми перцю чилі та інших продуктів з капсаїцином. Але поки що у любителів гострої їжі є вагома причина зберегти свою звичку.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.