Виявили продукт, який продовжує життя

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Користь перцю чилі / Unsplash

Нове дослідження демонструє, що ризики смертності за всіма причинами знижуються на 23 відсотки, якщо людина споживає перець чилі.

Дослідження провів Департамент епідеміології та профілактики IRCCS Neuromed, співпрацюючи з Департаментом онкології та молекулярної медицини, Національним інститутом здоров'я та Середземноморським кардіоцентром, повідомляє JACC.

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Під час дослідження було вивчено анамнези 22 811 мешканців регіону Молізе в Італії. За їх станом здоров'я та звичками харчування слідкували близько 8 років.

Фахівці звернули увагу на те, що у людей, які регулярно споживали перець чилі (чотири рази на тиждень або більше), ризик смерті від серцевого нападу зменшувався 40 відсотків.

Продукт, що продовжує життя
Перець чилі знижує ризик передчасної смертності / Unsplash

Цікавим фактом є те, що зменшення ризику смертності не залежав від типу дієти, якої люди дотримуються. Іншими словами, хтось може дотримуватися здорової середземноморської дієти, а хтось може харчуватись шкідливо, але для всіх них перець чилі має захисну дію,
– сказала одна з авторів дослідження Маріалаура Боначчо.

Фахівці додають, що необхідно провести нові дослідження, аби зрозуміти біохімічні механізми перцю чилі та інших продуктів з капсаїцином. Але поки що у любителів гострої їжі є вагома причина зберегти свою звичку.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Здорове харчування дослідження
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