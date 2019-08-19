Виявили раніше невідомі рецептори болю

Дотепер вважалося, що відчуття болю, яке ми відчуваємо, пов'язане тільки з передачею нервового імпульсу від рецепторів на поверхні тієї чи іншої тканини.

Дослідники з Каролінського інституту у Швеції виявили ще один механізм, який відповідає за відчуття болю, — ноціцепціі, пише Science.

Читайте також: Вдалося омолодити старий мозок

Нове дослідження показало, що шваннівські клітини також здатні передавати больовий сигнал.

Шваннівські клітини – що це? Це допоміжні клітини нервової тканини, які оточують аксони (структури, що з'єднують нейрони) і допомагають створювати і руйнувати мієлінові оболонки навколо них. Мієлінові оболонки підвищують швидкість проведення імпульсу по нервових шляхах і вважається, що вони відповідають за формування довгострокової пам'яті.

Під час експерименту вчені створили спеціальних генетично модифікованих мишей, у яких тільки шваннівські клітини реагували на світло.

При потраплянні світла такі миші відчували біль. Гризуни реагували на це відсмикуванням лапи та надмірним облизуванням шерсті.

При блокуванні дії шваннівських клітин у гризунів була менша больова чутливість при потраплянні світла. Попри це, реакція на вплив підвищеної температури не змінилася.



Будова типового нейрона

За словами вчених, хоча наявність мережі зі шваннівських клітин у людини ще не підтверджено, подібний орган, швидше за все, є та у людей. Результати дослідження в цьому випадку допоможуть розробити нові методи терапії хронічного болю.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.