Виявили раніше невідомі рецептори болю

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Виявили раніше невідомі рецептори болю (ілюстрація)
Виявили раніше невідомі рецептори болю (ілюстрація) / drugtargetreview.com

Дотепер вважалося, що відчуття болю, яке ми відчуваємо, пов'язане тільки з передачею нервового імпульсу від рецепторів на поверхні тієї чи іншої тканини.

Дослідники з Каролінського інституту у Швеції виявили ще один механізм, який відповідає за відчуття болю, — ноціцепціі, пише Science.

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Нове дослідження показало, що шваннівські клітини також здатні передавати больовий сигнал.

 
Шваннівські клітини – що це?

Це допоміжні клітини нервової тканини, які оточують аксони (структури, що з'єднують нейрони) і допомагають створювати і руйнувати мієлінові оболонки навколо них. Мієлінові оболонки підвищують швидкість проведення імпульсу по нервових шляхах і вважається, що вони відповідають за формування довгострокової пам'яті.

Під час експерименту вчені створили спеціальних генетично модифікованих мишей, у яких тільки шваннівські клітини реагували на світло.

При потраплянні світла такі миші відчували біль. Гризуни реагували на це відсмикуванням лапи та надмірним облизуванням шерсті.

При блокуванні дії шваннівських клітин у гризунів була менша больова чутливість при потраплянні світла. Попри це, реакція на вплив підвищеної температури не змінилася.

Будова типового нейрона
Будова типового нейрона

За словами вчених, хоча наявність мережі зі шваннівських клітин у людини ще не підтверджено, подібний орган, швидше за все, є та у людей. Результати дослідження в цьому випадку допоможуть розробити нові методи терапії хронічного болю.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина дослідження
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