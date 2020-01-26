Виявили, що кохання захищає жінку від вірусів

Намагаючись схарактеризувати вплив кохання на функцію геному людини, дослідники Каліфорнійського університету взяли зразки крові закоханих жінок і виявили, що їх організм виробляє більше інтерферону.

Інтерферон – білок, який утворюється в боротьбі з вірусами, й вчені підозрюють, що його кількість зростає через підготування організму до зачаття, пише The Independent.

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Вчені також дослідили, як змінюються рівні інтерферону під час відносин. Фахівці виявили, що фізіологічні зміни, які виникають під час закоханості, можуть послаблюватись у міру дозрівання відносин.

Вчені пояснили, що біологічні кореляти кохання можуть зменшуватися просто з віком, внаслідок чого і виникає стійкіший партнерський зв'язок.

Далі вчені планують виявити кількість інтерферону у закоханих чоловіків, аби точно виявити причину стрибку цього білка в організмі.

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