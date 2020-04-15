Виявили шість нових типів коронавірусу в кажанів

Фахівці заявили, що змогли класифікувати нові шість типів коронавірусу в кажанів. За їх оцінками, загалом є щонайменше тисяча коронавірусів, більшість з яких ще не досліджені.

Результати досліджень опубліковані у науковому журналі PLOS ONE, йдеться на сайті Смітсонівського національного зоологічного парку інституту біології.

Читайте також: Збудник коронавірусу передали панголіни: нові докази

Подальші дослідження дозволять визначити потенціал передачі нових коронавірусів від кажанів до людини.

Вчені попередили, що нові виявлені коронавіруси не пов'язані з CoV-1, SARS, MERS або SARS-CoV-2, якими інфікуються люди. Але ще необхідні майбутні дослідження, щоб оцінити їх потенціал для перекидання на інші види, щоб зрозуміти ймовірні мутації та оцінити ризики для здоров'я людини.

Багато коронавірусів можуть не бути небезпечними для людей, але коли ми виявляємо ці захворювання на ранніх стадіях у тварин, у нас є цінна можливість дослідити потенційну загрозу,

– повідомила Сюзанна Мюррей – співавтор дослідження.

Вчені зосередили свої дослідження на території М'янмі, де люди тісно контактують з місцевою природою через зміни у використанні та розвитку земель. За оцінками експертів, тисячі коронавірусів, багато з яких ще не розкриті, присутні у кажанів.

Команда також виявила у кажанів М'янми і небезпечні для людини коронавіруси, які були знайдений в інших місцях Південно-Східної Азії. Саме такими коронавірусами заражалися люди, серед них: ГРВІ CoV-1, MERS та новий COVID-19.

Автори дослідження зазначили, що такі висновки підкреслюють важливість спостереження за зоонотичними захворюваннями.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.