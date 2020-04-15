24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Виявили шість нових типів коронавірусу в кажанів

-
Коронавірусу у кажанів / nationalzoo.si.edu

Фахівці заявили, що змогли класифікувати нові шість типів коронавірусу в кажанів. За їх оцінками, загалом є щонайменше тисяча коронавірусів, більшість з яких ще не досліджені.

Результати досліджень опубліковані у науковому журналі PLOS ONE, йдеться на сайті Смітсонівського національного зоологічного парку інституту біології.

Читайте також: Збудник коронавірусу передали панголіни: нові докази

Подальші дослідження дозволять визначити потенціал передачі нових коронавірусів від кажанів до людини.

Вчені попередили, що нові виявлені коронавіруси не пов'язані з CoV-1, SARS, MERS або SARS-CoV-2, якими інфікуються люди. Але ще необхідні майбутні дослідження, щоб оцінити їх потенціал для перекидання на інші види, щоб зрозуміти ймовірні мутації та оцінити ризики для здоров'я людини.

Багато коронавірусів можуть не бути небезпечними для людей, але коли ми виявляємо ці захворювання на ранніх стадіях у тварин, у нас є цінна можливість дослідити потенційну загрозу,
– повідомила Сюзанна Мюррей – співавтор дослідження.

Вчені зосередили свої дослідження на території  М'янмі, де люди тісно контактують з місцевою природою через зміни у використанні та розвитку земель. За оцінками експертів, тисячі коронавірусів, багато з яких ще не розкриті, присутні у кажанів.

Команда також виявила у кажанів М'янми і небезпечні для людини коронавіруси, які були знайдений в інших місцях Південно-Східної Азії. Саме такими коронавірусами заражалися люди, серед них: ГРВІ CoV-1, MERS та новий COVID-19.

Автори дослідження зазначили, що такі висновки підкреслюють важливість спостереження за зоонотичними захворюваннями. 

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Медицина Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:24 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 2 мільйони людей: карта онлайн
Лікування 605358
сьогодні , 11:07 Коронавірус в Росії: майже 25 тисяч хворих
Лікування 233894
сьогодні , 09:38 Рятувальники досі гасять місця тління у Чорнобилі: як виглядає зона відчуження – фото
Новини України 11628
сьогодні , 14:17 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 153463
сьогодні , 16:24 Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: захворів строковик із Харкова
Новини України 17115
сьогодні , 14:02 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
Ґаджети 47629
сьогодні , 11:32 Від коронавірусу в Україні померло 108 людей: список по областях
Лікування 62474
сьогодні , 17:10 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
Здорове життя 25242
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська
сьогодні 19:00 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
сьогодні 17:10 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
Олександр Бевза
14 квітня 17:52 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
14 квітня 12:02 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька

Новини
Більше новин