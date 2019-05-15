Виявили смертельну собачу хворобу, яка передається людині

2694 Читать новость на русском
Собача хвороба, яка передається людям
Собача хвороба, яка передається людям / pixabay.com

Захворювання під назвою собачий бруцельоз виявили в одному з розплідників США. Воно може передаватися від домашніх улюбленців до людини.

Захворювання може викликати лихоманку, артрити та набряки серця. Перші випадки підтверджені в штаті Айова, передає NBC News

Читайте також: Знайшли антидот від отрути однієї з найнебезпечніших істот у світі

Заражені собаки знаходяться на карантині, вони проходять через інтенсивні тести. Тим часом, влада намагається виявити та попередити можливих власників собак, які також заразилися бруцельоз, про те, що їм загрожує серйозна небезпека. У собак бруцельоз викликає безпліддя, спонтанні аборти та мертвонародження.

via GIPHY

А ось у людини ця собача хвороба може протікати важче. 

 
Собачий бруцельоз – симптоми
Лихоманка, надлишкова пітливість, головний та суглобний болі, а також загальна слабкість. Оскільки захворювання зустрічається у людей досить рідко, лікарі часто помиляються в діагнозі та пропускають своєчасний початок лікування.

Запущений собачий бруцельоз у людини може призводити до хронічного артриту і набряків серця.

Ветеринарний департамент штат Айова підкреслює, що загроза для здоров'я власників собак дуже мала, але вона існує. Вона стосується всіх любителів собак і ветеринарних лікарів, які вступають в контакт з кров'ю, тканинами та будь-якими рідинами, що утворюються в результаті пологів у домашніх тварин.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Зеленський прокоментував визначену дату інавгурації
сьогодні
8641
Теги: Новини США Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина Світ тварин
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 660
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3378
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 6325
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
4 травня 21:42 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 16797
Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
3 травня 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
1695
Новини
Більше новин
Залиште відгук