Виявили смертельну собачу хворобу, яка передається людині

Захворювання під назвою собачий бруцельоз виявили в одному з розплідників США. Воно може передаватися від домашніх улюбленців до людини.

Захворювання може викликати лихоманку, артрити та набряки серця. Перші випадки підтверджені в штаті Айова, передає NBC News.

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Заражені собаки знаходяться на карантині, вони проходять через інтенсивні тести. Тим часом, влада намагається виявити та попередити можливих власників собак, які також заразилися бруцельоз, про те, що їм загрожує серйозна небезпека. У собак бруцельоз викликає безпліддя, спонтанні аборти та мертвонародження.

А ось у людини ця собача хвороба може протікати важче.

Собачий бруцельоз – симптоми Лихоманка, надлишкова пітливість, головний та суглобний болі, а також загальна слабкість. Оскільки захворювання зустрічається у людей досить рідко, лікарі часто помиляються в діагнозі та пропускають своєчасний початок лікування.

Запущений собачий бруцельоз у людини може призводити до хронічного артриту і набряків серця.

Ветеринарний департамент штат Айова підкреслює, що загроза для здоров'я власників собак дуже мала, але вона існує. Вона стосується всіх любителів собак і ветеринарних лікарів, які вступають в контакт з кров'ю, тканинами та будь-якими рідинами, що утворюються в результаті пологів у домашніх тварин.

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