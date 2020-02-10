Виявили спосіб пришвидшити одужання після інсульту

Інсульт вже давно перестав був хворобою літніх людей, сьогодні він все частіше трапляється у молодих людей після 35 років. Внаслідок інсульту нейрони мозку гинуть, згодом їх накопичення призводить до некрозу мозкової тканини. Вчені пропонують експериментальну терапію, яка вже підтвердила свою ефективність в доклінічних дослідженнях.

Вивчаючи механізми відновлення мозку після інсульту, вчені з Техаського медичного центру (США) зрозуміли, як прискорити процес відновлення. Результати дають надію для мільйонів людей, які перенесли інсульт.

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Що пропонують вчені

Стимулятором запалення виявився ретиноїдний Х-рецептор (RXR).

Експерименти з моделями мишей показали, що він підсилює дію фагоцитарних імунних клітин, які видаляють мертві клітини після інсульту.

У першому етапі експериментів гризунам видалили ген RXR в імунних клітинах. Це сприяло більш тривалому відновленню і підвищенню атрофії мозку в порівнянні з контрольною групою.

В іншому експерименті мишам давали ретиноїдний препарат бексаротін, який активував RXR. В результаті обсяг атрофії мозку знизився, а відновлення прискорилося.



Після інсульту, фахівці повинні впливати на рецептор RXR/Фото:Pixabay

Поки результати мають попередній характер, проте відкриття RXR, як рецептора, що прискорює відновлення після перенесеного інсульту, означає відкриття нової терапевтичної мішені.

Зокрема, автори дослідження вважають, що ретиноїдний Х-рецептор відкриває великі перспективи в терапії інсульту. Дослідження продовжать.

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