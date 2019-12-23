Виявили, у якому випадку вітамін D не запобігає перелому кісток

Прийом кальцію та вітаміну D може допомогти літнім людям зменшити ризик перелому кісток, але сам вітамін D не може цього зробити.

Кальцій має вирішальне значення для побудови та підтримки кісток, а вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій й підтримує функції м'язів, повідомляє JAMA Network Open.

До теми: Які дози вітаміну D нашкодять кісткам

Комбіноване лікування як кальцієм, так і вітаміном D, зменшує ризик перелому стегна на одну шосту. Таке лікування є кориснішим, ніж прийом стандартних доз вітаміну D,

– розповідає доктор Роберт Кларк, професор епідеміології та медицини громадського здоров'я в Оксфорді.

Фахівці вивчили результати 11 досліджень, під час яких випробовували окрему дію вітаміну D, а також сумісну дію вітаміну D та кальцію. Середній вік учасників дослідження коливався від 62 до 85 років.



Якщо повноцінно харчуватись – вітамін D не потрібен

В цілому, люди, які отримували кальцій та вітамін D, мали на 16% менший ризик перелому стегна, ніж ті, які отримували плацебо або не лікувались взагалі. Ризик перелому кісток в людей, які споживали обидві добавки, був нижчим на 6%.

Щоб зберегти кісткову масу та міцність м'язів, люди повинні регулярно виконувати фізичні вправи у вертикальному положенні: біг, стрибки на скакалці, танці тощо. Уникнення куріння та надмірного вживання алкоголю теж є критично важливими факторами для запобігання ламкості кісток.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.