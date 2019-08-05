Виявилось, що емоцій більше, ніж вважалось раніше

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Існують емоції, які важко описати словами
Існують емоції, які важко описати словами / pixabay.com

Є випадки, для опису яких не вистачає базових емоцій (страх, сором, злість, інтерес, радість та ін.) – наш емоційний лексикон набагато ширше, ніж цей набір.

Що відчуває людина, коли йде з життя його тяжкохворий родич? Як себе почуває невірний чоловік, якому зрадила дружина? Чому випускники на останньому дзвонику і плачуть, і сміються? 

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Чилійський психолог Рауль Берріос застосував до опису комплексних емоцій теорію складних систем. Його статтю публікує науковий журнал Frontiers in Psychology.

Як і його попередники, Берріос виділяє кілька категорій складних емоцій: змішані поєднують в собі емоції з різним зарядом (наприклад, радість і смуток, страх і надія).

Метаемоціі показують усвідомлення інших емоцій (наприклад: почуття провини через зловтіху, гнів з приводу смутку). До складних емоцій можна віднести трепет, побожність, співчуття, естетичний захват.

"Ненавиджу те, як сильно тебе люблю" – приклад метаемоціі. Як зазначає автор, тригером складної емоції часто стає парадоксальна ситуація.

Існують складні емоції
Існують складні емоції

Порівняйте дві картинки: якщо перша викликає елементарний відгук, друга – суперечливий. Знімок, де двоє чоловіків грають в теніс на крилах біплана, реальний, підкреслює дослідник.

Вчені виділяють стійкі фізіологічні реакції (тремтіння, мурашки, сльози) і вирази обличчя, що виникли у відповідь на складні емоції – їх понад 20. Самих же комбінацій як мінімум 27 – і тут враховуються тільки ті складні емоції, для опису яких учасники експериментів знайшли слова в рідною мовою. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
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