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"Вийди, ти ж з інфекційного", – лікарка розповіла про утиски медиків, які працюють з COVID-19

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Як утискають лікарів, які мають пацієнтів з коронавірусом
Як утискають лікарів, які мають пацієнтів з коронавірусом / unsplash.com

Попри сьогоднішню величезну підтримку лікарів і від волонтерів, і від простих громадян, і від держави все ж в житті медиків, які працюють із коронавірусними пацієнтами, інколи трапляються неприємні ситуації. Мовиться про дискримінацію та травлю.

На глобальному позитивному тлі підтримки все ж виникають різко негативні ситуації. Про це головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко лікарка розповіла в інтерв'ю LB.ua.

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Подекуди сусіди почали негативно ставитися до персоналу, який працює в Олександрівській лікарні, а особливо — в інфекційному відділенні. Неприємні ситуації були на початку епідемії, коли градус паніки в суспільстві був значно вищим.

За словами головлікарки Олександрівської лікарні, негативні коментарі і ставлення вдалося одразу ж "погасити".

Були випадки, коли в автобус, який бізнесмени нам організували, сідає хтось зі співробітниць інфекційного відділення, а персонал інших відділень їм кричить: "Галя, вийди, ти ж з інфекційного!",
– розповіла Людмила Антоненко.

Через негативне ставлення сусідів одну медсестру з чоловіком довелося з дому переселити в готель. Загалом, каже лікарка, люди і досі бояться заразитися саме від медиків.

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Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Медицина Новини Києва Здоров'я Лікування
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