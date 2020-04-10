Війна з COVID-19: як українські медики ризикують життям у боротьбі з смертельною недугою

Українські медики живуть у новому режимі майже місяць. Тепер вони боряться з COVID-19, щодня ризикують, цілодобово носять маски та постійно миють руки. Як медики призвичаїлись до нових умов – читайте далі.

У Києві мешканці одного з будинків щовечора виходить на балкон, аби разом подякувати працівникам Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який розташований поруч.

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У лікарнях є окремі бригади, які виїжджають на виклик лише тоді, коли є підозра на COVID - 19. Фельдшер із 25-річним стажем Тарас Миколенко зізнався, що у таких умовах він та колеги ще не працювали, хоч і звикли до екстремальних ситуацій. Вони розповіли, що їм вже траплялися пацієнти, у яких згодом підтвердили СOVID-19.

Багато хворих, яких вже госпіталізували в лікарні, там провели ПЛР-діагностику, і після цього підтвердили COVID - 19. Тоді ми госпіталізуємо їх у профільне інфекційне відділення,

– сказав фельдшер медицини невідкладних станів Тарас Миколенко.

Медики зазначили, що щодня у них по 6 – 7 викликів. Однак запевнили, що навантаження не зросло, адже працюють лише з тими, у кого підозра на COVID-19. Та маски медики не знімають навіть вдома, адже хвилюються за рідних.

Ношу маску постійно. І сплю в ній, і вдома ходжу постійно, бо у мене мала дитина. Руки мию постійно, дезінфекційні засоби використовую. Окреме горнятко, ложка, тарілка,

– зауважив фельдшер медицини невідкладних станів Вадим Роззявко.

За словами медиків, засобами захисту вони наразі забезпечені. Після кожного виклику на подвір'ї станції знімають із себе використані засоби і лише після цього заходять до приміщення. В схожих умовах працюють усі медики.



Медики знімають захисні костюми / Фото: скриншот з відео

Директор Інституту серця Борис Тодуров з колегами в операційній також тепер перебуває у спеціальних костюмах.



Хірург та асистенти в операційній / Фото: скриншот з відео

Працівники медичних закладів поділились, що засоби захисту створюють парниковий ефект, дезінфікуючі розчини подразнюють шкіру, а маски залишають синці на обличчі. Однак вони не здаються, а беруть приклад із закордонних колег, які попри важкі умови праці та небезпеку для життя – позитивно налаштовані та навіть танцюють на відео, яке виклали у мережу.