Вийшов трейлер документального фільму про роботу Супрун та її команди

На своїй сторінці у Facebook Уляна Супрун презентувала трейлер документального фільму "Діагноз", який розповідає про шлях МОЗ до реалізації медичної реформи.

Команда документалістів зі студії Babylon'13 впродовж трьох років спостерігала за роботою Міністерства охорони здоров'я зі сторони та слідкувала за змінами медицини в Україні.

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Фільм "Діагноз" повинен з'явитися на екранах вже через декілька місяців.

Уляна Супрун – екс очільниця МОЗ “У перші дні роботи в Міністерстві охорони здоров’я, коли знайомилися зі співробітниками та оглядала приміщення, у підвалі ми знайшли скульптуру Гіппократа. Вона була з розбитою рукою та стояла захаращена іншими речами обличчям до стіни. Це стало своєрідним символом того, що систему охорони здоров‘я потрібно повернути обличчям до людей. І ми почали це робити”.

Уляна Супрун додала, що Гіппократа відремонтували та розташували на вході міністерства, де він стоїть і нині.

Що встигла зробити Уляна Супрун та її команда

Уляна Супрун стала очільницею МОЗ 1 серпня 2016 року. За весь час свого перебування на цій посаді вона зробила чимало: розпочала медичну реформу, а також зуміла реформувати фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

Найголовніші досягнення:

запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, завдяки якій українці можуть самі обирати собі лікарів і підписувати із ними декларації.

Фінансування лікарень за ліжко-місце кожного пацієнта.

29 серпня Верховна Рада призначила міністеркою охорони здоров'я Зоряну Скалецьку, а Уляна Супрун написала заяву на звільнення з виконавиці обов'язків голови МОЗ.

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Трейлер документального фільму "Діагноз" про роботу колишнього МОЗ: дивитись відео

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