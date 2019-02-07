Військові не можуть отримати 390 тисяч доз вакцин проти кору, – Супрун

Після того, як Окружний адмінсуд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України деякі препарати та вакцини не можуть бути доставлені до регіонів.

Уляна Супрун на брифінгу в Києві заявила, що зараз в Україні спалах кору. Вакцини проти цього захворювання потребують військові на сході України.

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За її словами, робота МОЗ заблокована більше як тиждень. Проте пацієнти, які потребують ліків або операції за кордоном, не можуть чекати. Це не лише наші пацієнти, які чекають ліки, це також наші діти, які чекають вакцини.

Уляна Супрун “Зараз у нас є спалах кору. Ми маємо вже на складах для наших військових частин. Вони чекають на них, щоб вакцинувати військових під час війни... Мені зараз не дозволено підписувати накази, щоб розвезти ці життєво важливі вакцини”.

Заступник міністра охорони здоров'я України Ольга Стефанишин зазначила, що на складах є 390 тисяч доз вакцин проти кору для військових.

Ольга Стефанишин “За місяць у нас в регіонах не буде вакцин від поліомієліту, сьогодні мільйон доз стоять на центральному складі і не можуть поїхати у регіони.



Сьогодні ми не можемо розвести ліки для онкохворих. Такі препарати, як для раку молочної залози, раку щитовидної залози, мають термін придатності 21 день. Уже тиждень ці ліки стоять на складах і не можуть бути розвезеними. Ці препарати замість того, щоб лікувати людей з онкологією, просто зіпсуються через одну людину – суддю цього суду (суддю Окружного адмінсуду Києва –24)”.

МОЗ не може розвести препарати для людей з орфанними захворюваннями такими як Гоше, мукополісахаридоз, муковісцидоз.

У відомстві зазначили, що 44 людини тиждень тому повинні були поїхати за кордон на операції, для них кожен день важливий – вони можуть у будь-який час померти.

Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати? Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Мосійчук наполягає, що Супрун досі має американське громадянство, про що сам нардеп дізнався із публікацій ЗМІ. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.

Які обов'язки суд заборонив виконувати Супрун?

- брати участь у засіданнях кабінету міністрів і голосувати;

- визначати стратегічний розвиток міністерства.

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