Візит до гінеколога: що потрібно знати

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Підготовка до візиту гінеколога
Підготовка до візиту гінеколога / pixabay.com

Відвідування гінеколога лякає багатьох жінок. Проте знизити страх можна підготувавшись до візиту.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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Для того, щоб сеанс був результативним вам чітко треба знати і не приховувати:

Ваші скарги (не на молочницю, до прикладу, а на виділення білі, з запахом чи без, все це має значення). Конкретно що вас турбує;

Чітко дату першого дня останньої менструації (насправді, знають її 1 з 15 жінок, а на це йде мінімум 1-2 хв);

Тривалість самої менструації і менструального циклу;

Взяти всі свої попередні обстеження (якщо такі є);

Інфекції, що передаються статевим шляхом;

Сідати на гінекологічне крісло потрібно без білизни; 

Перед оглядом пторібно помитися звичайною водою (жодних спринцювань).

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Теги: Здоров'я Психологія Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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