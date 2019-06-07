Визначили межу людських сил

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Межа людських можливостей
Межа людських можливостей / pixabay.com

Дослідники визначили гранично можливу кількість споживаних калорій.

Вчені з Університету Дюка заявили, що їм вдалося знайти межу людської витривалості, проаналізувавши забіг у майже 5000 кілометрів, повідомляє ВВС.

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На думку дослідників, межа витривалості – це споживання калорій, що у 2,5 рази перевищує рівень метаболізму організму в стані спокою, тобто, 4000 калорій в день для середньостатистичної людини. Все, що вище цього, не дозволить людині підтримувати такий режим у довгостроковій перспективі.

Людина може спожити 4000 калорій на день
Людина може спожити 4000 калорій на день

Більш того, дослідження демонструє, що рекордсменами з витривалості є вагітні жінки, оскільки живуть майже на межі того, з чим може впоратися організм.

Дослідження почалося з вивчення "Забігу крізь США", в якому спортсмени пробігли близько п'яти тисяч кілометрів з Каліфорнії у Вашингтон за 140 днів. Учасники змагання пробігали шість марафонських дистанцій на тиждень протягом декількох місяців, а вчені досліджували вплив таких навантажень на їх тіла.

При цьому, вчені записували рівень споживання калорій у стані спокою (коли організм розслабляється) до і після забігу. Крім того, фіксувалася кількість калорій, які були спалені під час забігу. У результаті з'ясувалося, що споживання калорій спочатку було високим, але в підсумку вирівнювалося на рівні приблизно у 2,5 рази вище, ніж у стані спокою.

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Дослідникам також вдалося знайти залежність між тривалістю забігу і витратою енергії. Чим довше тривав забіг, тим важче спалювалися калорії. Вчені підкреслюють, що людина може з легкістю вийти за межі своєї щоденної витрати калорій в короткостроковій перспективі й це не буде великою проблемою для організму, але в довгостроковій перспективі такий режим неможливий.

Вчені також наголошують, що межа у 2,5 рази вища за середню норму є межею в першу чергу для травної системи людини, а не серця, легких або м'язів. Виявилося, що тіло не може засвоювати, споживати і поглинати достатню кількість калорій, щоб постійно підтримувати високий рівень споживання енергії.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я дослідження
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