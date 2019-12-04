Визначили найпривабнішу частину жіночих грудей

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На яку частину грудей дивляться люди / pixabay.com

Команда польських медиків використовувала технологію відстеження погляду, щоб визначити, на яку частину жіночих грудей частіше звертають увагу. Виявилось, що це нижня частина та соски.

Як пише Vice, дослідження було проведено спеціально для пластичних хірургів. В експерименті взяли участь 50 чоловіків і 50 жінок.

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На них наділи спеціальні пристрої-трекери і попросили оцінити віртуальні 3D-моделі жіночих грудей за шкалою від 1 до 10. Національність і сексуальну орієнтацію учасників не назвали – відомо лише, що вони з Європи і мають "загальні культурні коріння".

Люди найбільше звертають увагу на нижню частину грудей та соски
Люди найбільше звертають увагу на нижню частину грудей та соски

Відстеживши руху очей учасників, медики створили карту з найбільш "привабливими" місцями. Виявилося, що і чоловіки, і жінки найчастіше дивилися на одні і ті ж місця: 29% від усього часу йшло у них на огляд нижньої частини грудей і 28% – на соски.

Оцінки, поставлені учасниками, не враховувалися: це завдання їм дали, щоб ті докладніше розглядали зображення.

Вчені також зазначили, що людина може довго дивитися на щось не через власне привабливість, але й через й через щось незвичне – величезні і непропорційні груди все одно приковують погляд.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Секс Краса
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