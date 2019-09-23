Визначили пісні, під які небезпечно водити автомобіль
Темп в цих піснях перевищує 120 ударів на хвилину – ризик розігнатися під них і зробити небезпечний маневр різко збільшується.
Експерти з Південнокитайського технологічного університету з'ясували, які пісні небезпечно вмикати за кермом.
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Експеримент проводили на симуляторі. Учасникам потрібно було проїхати по шестисмуговій віртуальної магістралі або в тиші, або під музику. За 20 хвилин вони змінювали смугу в середньому 70 разів, але у тих, хто слухав рок, ця кількість була більшою у два рази.
Крім того, під важку музику водії перевищували швидкість в середньому на 8 км / год. Ось як виглядає топ-5 найбільш небезпечних пісень:
- Green Day - American Idiot;
- Майлі Сайрус - Party In The USA;
- The Killers - Mr. Brightside;
- The Chainsmokers - Do not Let Me Down;
- Bruce Springsteen - Born To Run.
Важка музика провокує у водіїв небезпечні дії
А ось які треки виявилися найбезпечнішими:
- Led Zeppelin - Stairway To Heaven;
- Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge;
- Drake - God's Plan;
- Toto - Africa;
- Khalid - Location.
Провідний дослідник Цян Цзен сподівається, що результати цієї роботи стануть у пригоді автошкіл для написання програм навчання
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