Визначили пісні, під які небезпечно водити автомобіль

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Яку музику краще не слухати за кермом
Яку музику краще не слухати за кермом / unsplash.com

Темп в цих піснях перевищує 120 ударів на хвилину – ризик розігнатися під них і зробити небезпечний маневр різко збільшується.

Експерти з Південнокитайського технологічного університету з'ясували, які пісні небезпечно вмикати за кермом.

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Експеримент проводили на симуляторі. Учасникам потрібно було проїхати по шестисмуговій віртуальної магістралі або в тиші, або під музику. За 20 хвилин вони змінювали смугу в середньому 70 разів, але у тих, хто слухав рок, ця кількість була більшою у два рази.

Крім того, під важку музику водії перевищували швидкість в середньому на 8 км / год. Ось як виглядає топ-5 найбільш небезпечних пісень:

  1. Green Day - American Idiot;
  2. Майлі Сайрус - Party In The USA;
  3. The Killers - Mr. Brightside;
  4. The Chainsmokers - Do not Let Me Down;
  5. Bruce Springsteen - Born To Run.

Важка музика провокує водіїв на небезпечні дії
Важка музика провокує у водіїв небезпечні дії

А ось які треки виявилися найбезпечнішими:

  1. Led Zeppelin - Stairway To Heaven;
  2. Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge;
  3. Drake - God's Plan;
  4. Toto - Africa;
  5. Khalid - Location.

Провідний дослідник Цян Цзен сподівається, що результати цієї роботи стануть у пригоді автошкіл для написання програм навчання

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Музика Психологія Авто
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