Визначили пісні, під які небезпечно водити автомобіль

Темп в цих піснях перевищує 120 ударів на хвилину – ризик розігнатися під них і зробити небезпечний маневр різко збільшується.

Експерти з Південнокитайського технологічного університету з'ясували, які пісні небезпечно вмикати за кермом.

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Експеримент проводили на симуляторі. Учасникам потрібно було проїхати по шестисмуговій віртуальної магістралі або в тиші, або під музику. За 20 хвилин вони змінювали смугу в середньому 70 разів, але у тих, хто слухав рок, ця кількість була більшою у два рази.

Крім того, під важку музику водії перевищували швидкість в середньому на 8 км / год. Ось як виглядає топ-5 найбільш небезпечних пісень:

Green Day - American Idiot; Майлі Сайрус - Party In The USA; The Killers - Mr. Brightside; The Chainsmokers - Do not Let Me Down; Bruce Springsteen - Born To Run.



Важка музика провокує у водіїв небезпечні дії

А ось які треки виявилися найбезпечнішими:

Led Zeppelin - Stairway To Heaven; Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge; Drake - God's Plan; Toto - Africa; Khalid - Location.

Провідний дослідник Цян Цзен сподівається, що результати цієї роботи стануть у пригоді автошкіл для написання програм навчання

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