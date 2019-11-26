Визначити успішність лікування раку тепер можна заздалегідь

Імунотерапія злоякісної пухлини – ефективний спосіб боротьби, але він працює лише для певної категорії пацієнтів. Визначити яку – досі було неможливо. Відтак, пацієнти сплачували понад 200 тисяч доларів на рік, не маючи гарантій ефективності лікування.

Американські вчені розробили інструмент на основі штучного інтелекту, який оцінює знімки комп’ютерної томографії та прогнозує успіх чи невдачу застосування імунотерапії для лікування раку.

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Штучний інтелект спрогнозує ефективність протиракової імунотерапії

Новий алгоритм на основі штучного інтелекту успішно передбачає, чи буде користь від коштовної процедури.

Штучний інтелект визначає пацієнтів з раком легень, які дійсно отримають користь від лікування, вартість якого оцінюють в суму майже 200 тисяч доларів на рік.

Принцип імунотерапії раку полягає в тому, що ліки допомагають власній імунній системі боротися з раковими клітинами. Такий прогресивний метод лікування пропонується для багатьох типів раку.

Однак, на практиці є всього 20% пацієнтів, які позитивно реагують на імунотерапію.

Тому, дуже важливо визначити попередньо, хто як відреагує на лікування, аби пацієнт отримав користь від лікування, а не просто витратив кошти на обстеження, – зазначив співавтор дослідження Анант Мадабхуши.

Текстура пухлини – показник ефективності лікування

Алгоритм аналізує знімки пухлини й оцінює зміни в текстурі, об’ємі та формі пухлини.

Зазвичай лікар приймає рішення опираючись лише на дані щодо розміру враженої ділянки.

Тепер вчені виявили, що зміна текстури пухлини є більш точним показником ефективності лікування.

Буває так, що через пошкодження судини вузлик всередині пухлини може виглядати більшим після лікування, однак терапія все ж спрацювала. Тому, тепер ми можемо це спрогнозувати, – зазначили дослідники.

Штучний інтелект показав хороші результати серед пацієнтів, які отримували лікувальні засоби. Це вказує на потенціал універсальності підходу. Припущення вчених будуть перевірені в наступних етапах дослідження.