Влада Ірану заявляє, що протестувала на коронавірус 90% населення

Іран сподівається досягти вражаючих результатів боротьби з коронавірусом шляхом тестування. Воно вже охопило 67 мільйонів іранців.

Міністр охорони здоров'я Ірану Сайєд Намак (Saeed Namaki) заявив, що в країні шляхом наймасштабнішого тестування ситуація з епідемією COVID-19 радикально зміниться вже через тиждень, передає Press TV.

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Ознаки швидкого відновлення з'являться найближчими днями, це повністю змінить становище Ірану на світовій арені,

– переконаний міністр.

Він зробив цю заяву під час відеоконференції з представниками ВООЗ, які похвалили зусилля Ірану щодо стримування епідемії коронавірусу.

Тестування на COVID-19 в Ірані

У країні почалася кампанія тотального тестування, яка ставить собі за мету виявити всіх без винятку пацієнтів з COVID-19.

Вона вже торкнулася понад 90% населення, понад 67 мільйонів ​​громадян Іран пройшли через тести. Такого охоплення немає в жодній іншій країні світу. Намак вважає, що цього вдалося досягти шляхом потужного згуртування нації перед лицем загрози.

Якщо слова міністра правдиві, тоді це справді вражає, оскільки Іран не може купувати апарати ШВЛ, тести, інше обладнання.

Останні дані іранського МОЗ кажуть, що хворих в країні 53 183, померлих – 3 294. Майже 18 тисяч іранців одужали й виписалися з лікарень. Довгий час Іран посідав друге місце по захворюваності та смертності від COVID-19 після Китаю, тепер опустився на шосте. Жорсткий карантин в Ірані готуються почати знімати вже з наступного тижня.



Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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