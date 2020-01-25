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Влада перекриває усі виїзди з Уханя, де зародився смертельний коронавірус: фото

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Перекриті дороги з Уханя / фото із соцмереж

У китайському місті Ухань перекривають всі виїзди. Для цього використовують як важку техніку, так і цілі насипи з землі та каміння. Ймовірно, до таких заходів вдаються після оголошення про карантин у місті-мільйоннику.

Аби люди не покидали Ухань вдаються до всіх можливих методів. Фото з перекриттям доріг у місті публікує телеграм-канал worldprotest.

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Там також додають: в Ухані бачили військову техніку. Карантин в Ухані оголосили пізно ввечері 22 січня, відразу після цього були закриті ще декілька густонаселених міст Китаю. В Ухані припинили роботу метро, вокзал і аеропорт, міжміським автобусам заборонили проїзд через нього.

Так перекривають виїзди з Уханя:

БТР на вулицях Уханя: відео

Які ще заходи безпеки впроваджують у країні? Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у зв'язку зі спалахом нового коронавірусу 2019-nCoV.

Крім того, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів, щоб запобігати поширенню коронавірусу.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Новини політики Пневмонія в Китаї 2020 Китай
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