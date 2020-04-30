Влада Швеції пояснила причини, чому вони не ввели карантин через пандемію COVID-19

Швеція не вводила строгих обмежень на пересування населення у зв'язку з пандемією коронавірусу, тому що постійне сидіння вдома може нашкодити здоров'ю.

Про це сказала глава МЗС Швеції Анн Лінде, пише видання Politico.

Читайте також Чи потрібен взагалі карантин: епідеміологи Британії та Швеції посперечалися про COVID-19

Глава МЗС прокоментувала закид про те, що Швеція вживає недостатніх заходів для стримання поширення коронавірусу.

За словами Лінде, прогулянки на свіжому повітрі корисні для людей.

Якщо ви замкнені всередині, існує ризик депресії, домашнього насильства, зловживання алкоголем,

– додала вона.

Також уряд Швеції почав закривати ресторани, які порушують правила соціального дистанціювання, і заборонив відвідування будинків престарілих. Лінде наголосила, що політика "повинна бути на рівні, прийнятному для людей".

Крім того, міністр зауважила, що уряд у Швеції користується "високим рівнем довіри", відтак вони можуть дозволити собі пом'якшенні обмеження, ніж інші країни.

Додамо, рівень смертності у Швеції від коронавірусу є вищим, ніж в інших скандинавських країн.

Глава МЗС пояснила це тим, що ступінь поширення вірусу визначають дуже багато факторів, і різні країни використовують різні методи для класифікації смертей від коронавірусу, тобто це порівняння не є доцільним.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.