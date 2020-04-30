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Влада Швеції пояснила причини, чому вони не ввели карантин через пандемію COVID-19

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Влада Швеції пояснила причини, чому не ввели карантин в країні через пандемію COVID-19
Влада Швеції пояснила причини, чому не ввели карантин в країні через пандемію COVID-19 / Getty Images

Швеція не вводила строгих обмежень на пересування населення у зв'язку з пандемією коронавірусу, тому що постійне сидіння вдома може нашкодити здоров'ю.

Про це сказала глава МЗС Швеції Анн Лінде, пише видання Politico.

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Глава МЗС прокоментувала закид про те, що Швеція вживає недостатніх заходів для стримання поширення коронавірусу.

За словами Лінде, прогулянки на свіжому повітрі корисні для людей

Якщо ви замкнені всередині, існує ризик депресії, домашнього насильства, зловживання алкоголем,
– додала вона.

Також уряд Швеції почав закривати ресторани, які порушують правила соціального дистанціювання, і заборонив відвідування будинків престарілих. Лінде наголосила, що політика "повинна бути на рівні, прийнятному для людей".

Крім того, міністр зауважила, що уряд у Швеції користується "високим рівнем довіри", відтак вони можуть дозволити собі пом'якшенні обмеження, ніж інші країни.

Додамо, рівень смертності у Швеції від коронавірусу є вищим, ніж в інших скандинавських країн.

Глава МЗС пояснила це тим, що ступінь поширення вірусу визначають дуже багато факторів, і різні країни використовують різні методи для класифікації смертей від коронавірусу, тобто це порівняння не є доцільним.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Швеція Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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