Внаслідок постійного перебування вдома може погіршитися стан шкіри: що робити

Сухе повітря, стрес і зміна режиму догляду за шкірою внаслідок постійного перебування вдома можуть погіршити стан вашої шкіри.

Повітря в приміщення є значно сухішим ніж ззовні, велику роль відіграють увімкнені обігрівачі. Сухе повітря може призвести до сухої шкіри та загострення дерматологічних хвороб, повідомляє Healthline.

До теми Чому чухається шкіра після душу та як цього позбавитись

Дерматологи наголошують, що коли людина довгий час не виходить на свіже повітря та постійно перебуває вдома, екзема або інші шкірні захворювання загострюються.

Зосередження уваги на чистоті також грає важливу роль. До прикладу, постійне миття рук може призвести до порушення шкірного бар'єра.



Якщо постійно перебуваєте у приміщенні, не забувайте зволожувати шкіру / Unsplash

Як доглядати за шкірою під час пандемії

Під час купання, вмивання або миття рук використовуйте м’яке мило;

Після купання наносьте зволожувальний крем або мазь на вологу шкіру;

Використовуйте сироватки та ретиноли, аби захистити шкіру від впливу синього світла;

Якщо маєте шкірну хворобу, продовжуйте її лікувати попри те, що не потрібно виходити з дому;

Виходячи з дому, на відкриті ділянки шкіри наносьте сонцезахисний крем SPF 30 широкого спектра дії;

Дотримуйтесь звичних засобів по догляду за шкірою.

Зрозумійте, що на стан вашої шкіри впливає і ваш стиль життя. Відтак, харчуйтеся збалансовано, виконуйте фізичні вправи та добре висипайтесь.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.