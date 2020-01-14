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Внаслідок яких емоцій формуються залежності у людей

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/ unsplash.com

Кожен з нас може мати певні залежності: хтось страждає емоційним переїданням, хтось не може кинути палити чи бореться з алкогольною залежністю.. Але у всіх залежностей є спільна глибинна потреба.

Вчені з Гарварда поставили собі за мету дізнатися, що ж лежить у корені залежності, тобто яке почуття штовхає людей до того, щоб прив'язуватися до шкідливих звичок.

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Як проходило дослідження

Дослідники проаналізували дані декількох досліджень, присвячених взаємозв'язку куріння і реакцій курців на негативні емоції.

Виявилося, на прив'язаність до шкідливої звички найбільше впливав сум.


Печаль провокує людей до залежностей/Фото: Unsplash

Існує поширена думка, що будь-які негативні емоції — гнів, відраза, стрес, страх, смуток, сором – підвищують шанси на те, що людина стане залежною від ліків. Однак, за словами вчених, дослідження показало, що насправді все трохи складніше.

Дослідники сподіваються, що розуміння цього допоможе людям із залежністю усвідомити свою поведінку та змінити її. 

Печаль, як правило, виникає з переживань безповоротної втрати. Втрати можуть бути особисті (втрата партнера), або ж матеріальні (наприклад, втрату будинку) чи соціальна (втрата роботи).

У свою чергу, смуток неявно визначає пріоритети виборів, які замінюють втрати, тобто забезпечують винагороду.

Дійсно, дослідження свідчать, що печаль, більше, ніж інші негативні емоції, має тенденцію викликати поведінку, спрямовану на отримання винагороди.

Важливо відзначити, що деякі негативні емоції взагалі не приводять до пошуку нагороди, кажуть вчені.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Психологія Здоров'я Новини Здоров'я
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