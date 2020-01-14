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Водохреща 2020: як підготувати організм до купання в ополонці

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Водохреща-2020 в Україні: як підготуватися / Вікіпедія

Свято Водохреща відоме майже всім українцям. Хрещення Господнє святкують традиційно 19 січня, цей день вважається закінченням періоду Святок. У цей день освячують водойми, а люди купаються у крижаних ополонках в пам'ять про те, що Ісус хрестився у ріці Йордан.

Яким би святим не було дійство купання у крижаній воді на Водохреща, все ж таки лікарі радять почати підготовку хоча б за два дні. А також дотримуватись певних правил під час купань.

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Водохреща 2018 в Україні як правильно купатися
Почніть підготовку до купання на Водореща за 2 дні

Починаємо готуватись за 2 дні

Починати готуватися до пірнання у ополонку лікарі радять задовго – хоча б з серпня. Але все ж таки більшість людей згадують хоча б про якусь підготовку за 2-5 днів до свята.

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Перший день

Почати варто з контрастного душу. Тільки перед тим зробіть зарядку тривалістю у 5-10 хвилин. Потім вже починаємо загартовування. Перші дві хвилини стоїмо під теплим душем. Далі переходимо на холодний, але поступово. Починаємо зі ступнів, опісля обливаємо литки, руки до ліктів, потім решту кінцівок. Для першого разу – це все.

Закутуємось у теплий халат, вдягаємо шкарпетки і п'ємо теплий чай.

Процедуру потрібно повторювати 3-4 рази за день, кожен раз подовжуючи тривалість обливання холодною водою і збільшуючи ділянки тіла, які обливаємо.

Водохреща 2018 в Україні
Підготовка до Водохреща: робіть контрастний душ 3-4 рази на день

Другий день

18 січня необхідно збільшити кількість часу під холодною водою. А ще – бажано стояти під душем вже повністю: від маківки до п'ят. Але тут теж варто знати міру. Лікарі не радять стояти більше 5-7 хвилин під водою, яка має бути не нижче 15 градусів.

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Після повноцінного обливання холодною водою варто розтертися теплим рушником, після чого вдягнути халат і шкарпетки.

Моржі зі стажем радять також на другий день ходити по снігу босими ногами. Але в цей час треба активно рухатись.

Як підготуватися до Водохреща 2018 в Україні
Після обливання холодною водою розітріться теплим рушником

В день Водохреща

19 січня настало, священнослужителі охрестили водойми, приготували спеціальні ополонки... Здавалося б, пірнай собі і все. Але ж ні. Тут теж має бути певна підготовка.

1. Перевірте, чи є навколо працівники МНС чи медики, які в разі чого можуть швидко допомогти.

2. Прислухайтесь до себе: чи ви дійсно маєте непохитну віру у цілющу силу таких пірнань.

3. Радять перед запливом намастити тіло жиром, кремом чи олією, щоб захистити капіляри у верхньому шарі шкіри.

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4. Роздягайтесь поступово. Знімаючи кожен шар, потрібно зробити кілька активних вправ: чи то поприсідати 20 разів, чи то пострибати на місці. Маємо зігрітися в тому одязі, в якому стоїмо. І так аж до самого купального костюму. Взуття знімаємо останнім.

5. А тепер – пірнаємо. Але все ж таки – не з головою. Лікарі радять обмежити перший заплив 10-15 секундами, не більше. Адже такий холод – завжди стрес для організму.

6. Виходимо з ополонки і швиденько розтираємось рушником, вдягаємо теплий одяг і п'ємо теплий чай.

Важливо! Ні в якому разі не можна пити алкоголь – ні до пірнання, ні одразу після. Максимум, що дозволяють лікарі, – трохи теплого глінтвейну або кілька ковтків коньяку через 15 хвилин після занурення. Не раніше!

Як правильно купатися в ополонці на Водохреща 2018
Як правильно купатися в ополонці на Водохреща

Кому не можна купатися на Хрещення

Є такі групи населення, яким лікарі забороняють купатися у ополонці – навіть на Хрещення. Не варто цього робити:

  • людям з хворобами серця і судин;
  • із хронічними захворюваннями сечостатевої, дихальної систем і носоглотки в стані ремісії;
  • з температурою вище 37 градусів за будь-яких обставин;
  • вагітним;
  • з порушеннями роботи ендокринної системи та хворобами щитовидної залози
  • епілептикам та людям із судомними захворюваннями;
  • з будь-якою хворобою у гострому стані;
  • із кон'юктивітом чи глаукомою;
  • із туберкульозом;
  • із цукровим діабетом.

У МОЗ України наполегливо рекомендують за кілька днів до пірнання відвідати свого лікаря задля огляду.

Водохреща 2018: кому не можна купатися в ополонці
Категорично забороняється купатися в ополонці людям з температурою 37 і вище

Як правильно купатися на Водохреща, щоб не захворіти: відеоінструкція

 

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Автор: Анастасія Ковач-Петрушенко
Теги: LifeStyle Здорове життя Публікації Статті Здоров'я Новини культури Новорічні свята Релігія
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