Вогнепальне поранення: що варто знати і як діяти

Як надати першу домедичну допомогу у випадку вогнепального поранення – не навчають у школах. Але, на жаль, такі ситуації цілком можуть статися не на війні, а просто в місті чи селі, на відпочинку, посеред буденного життя.

Якщо ви стали свідком збройної перестрілки, чи необережного поводження зі зброєю, чи нещасного випадку на полюванні, варто пам'ятати деякі правила. Як допомогти пораненій людині – далі.

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Що треба робити

Перше – переконатися, чи вам самим не загрожує небезпека , що нападник (нападники) не становлять загрози.

, що нападник (нападники) не становлять загрози. Друге – покликати на допомогу оточуючих, викликати "швидку".

оточуючих, викликати "швидку". Далі головна і власне єдина допомога пораненому до приїзду медиків – зупинити кровотечу. Краще, якщо робитимете це у спеціальних рукавичках та масці.

Що треба знати про види кровотечі та якими засобами її зупинити – дивіться у презентації від ГО "Медпатріоти".

Поранення руки чи ноги

Треба зупинити кровотечу, наклавши джгут. Чекати приїзду лікарів.

Як накласти джгут

1. Найкраще – спеціальний медичний джгут. Також в цій якості можна використати ремінь, полоску тканини шириною не менше 5 сантиметрів. Не можна використовувати в якості джгута шнурівку, дріт, інші тонкі матеріали;

2. Захистити шкіру м'якою прокладкою з бинта або з іншої тканини ( можна прямо на одяг попередньо розправивши зморшки);

3. Джгут не накладається в середній третині плеча та в верхній третині гомілки – небезпека травмування променевого та малогомілкового нервів.

4. Перед накладанням джгута кінцівки підіймають (щоб створити відтік крові).

5. Джгут накладається: як можна ближче до рани, без надмірного затягування до зупинки кровотечі з рани та зникнення пульсу на периферичних артеріях.

6. Джгут повинен бути помітним на хворому. Про час накладання його роблять відмітку на папері і підкладають її під тур джгута або кладуть в кишеню хворого.

7. У літній час тривалість перебування джгута на кінцівці не повинна перевищувати 2 години у зимовий 1 годину.

Поранення грудної клітки чи живота

Якщо є під рукою – використати оклюзійну пов'язку (її варто тримати в аптечці авто, наприклад). Але – накладати її, якщо маєте поняття, як це робити. До слова, вміння перехожих надати саме таку допомогу – значно підвищує шанси на виживання у пораненого.

Що таке оклюзійна пов'язкаЦе засіб для герметизації рани при відкритому пневмоторексі (пораненні грудини, "дірки" в легенях), коли черевна порожнина заповнюється повітрям, що ускладнює чи унеможливлює дихання пораненого. Продаються готові в аптеках.

Також можна виготовити таку повязку з лейкопластиру, прогумованої тканини, стерильного бинта, поліетиленової плівки. Але це може зробити лише фахівець.

Як накласти аптечну оклюзійну пов'язку:

- обробити поверхню рани розчином йоду або розчином бетадину;

- область навколо рани обробити вазеліном;

- витягнути оклюзійну пов’язку з упаковки, зняти захисний шар і клейкою стороною приклеїти до рани.

Поранення в голову

В цьому випадку проста людина на вулиці (навіть медик) зробити не зможе нічого, на жаль. Лише якомога швидше викликати "швидку".

Що не можна робити

Переносити кудись пораненого з наміром "влаштувати зручніше" – ви можете помітити поранення руки чи ноги, і не помітити поранення хребта, наприклад, і при перенесенні завдати пораненому критичної шкоди.

Не можна "заливати" рану будь-якими "звичайними" засобами, як перекис водню, зеленка, йод тощо. Допускається обробка рани для накладання оклюзійної пов'язки (про що було вище). В інших випадках не чіпайте рану, якщо ви не медик-професіонал.

Якщо у жертви кулі, на перший погляд, не важке поранення – "подряпина", як люблять казати в кіно, – не варто залишати людину саму, відпускати її самостійно добратися до лікарні. Навіть якщо поранений при тямі і сам це пропонує. "Дірка" в тілі – це в будь-якому випадку шок, і невідомо, як організм на нього відреагує.

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Медичні волонтери констатують – в Україні вкрай мало звичайних громадян, які можуть надати домедичну допомогу при вогнепальному пораненні. Цьому не вчать у школі, як ми вже казали. Втім, є чимало волонтерських курсів, які вчать надавати всі види допомоги. Варто отримати ці знання і навички, і нехай вони ніколи вам не знадобляться.

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