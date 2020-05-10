На Волині у протестантській церкві спалах COVID-19: на в'їздах та виїздах села поставлять КПП

На Волині виявили два вогнища коронавірусної інфекції. Зокрема, у селі Череваха Маневицького району хворобу виявили у парафіян протестантської церкви, а у Ковелі – серед співробітників швейної фабрики.

Під час брифінгу щодо ситуації в області з протидією поширення COVID-19, директорка Волинського лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко розповіла, що коронавірус виявили у Християн віри євангельської. Про це повідомляє 24 канал.

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На коронавірус захворіли 12 людей, серед яких – пресвітер церкви. Поки що обстежили 27 контактних осіб.

У зв'язку з ситуацією, на в'їздах і виїздах села Череваха встановлять контрольно-пропускні пункти, а в самому селі запровадили посилений режим дезінфекції.

Що відомо про спалах коронавірусу на швейній фабриці у Ковелі

Під час брифінгу Янко повідомила, що на швейній фабриці у Ковелі зафіксували 7 випадків зараження коронавірусом. Епідеміологи вже обстежили 59 контактних осіб, але роботу підприємства таки довелося зупинити.



Зазначимо, що у Ковельському районі зареєстрували 80 випадків зараження COVID-19, 77 з яких у самому районному центрі.

Станом на 10 травня, на Волині зареєстрували 424 випадки зараження коронавірусом. 118 людей одужали, але 10 людей померли.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

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