На Волині у психлікарні за добу виявили 16 хворих на COVID-19

У Волинській області за одну добу виявили 47 нових випадків зараження коронавірусом. 16 з них – у Волинській обласній психіатричній лікарні, що в селищі Олика.

Інформацію про 16 нових випадків зараження у психіатричній лікарні озвучила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко, пише ВолиньPost. Йдеться про 14 пацієнтів та 2 медичних працівників.

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При цьому Наталія Янко відзначила, що ситуація з коронавірусною інфекцією в області є нестійкою та без тенденції до знижування захворюваності.

Станом на 15 травня у Волинській області зареєстровано 582 випадки зараження коронавірусом. З них 47 – за останню добу. Одужало 142 особи. 16 випадків хвороби завершилось летально

Варто відзначити, що це не перший випадок зараження у цій психіатричній лікарні. Ще 8 травня було відомо про 16 інфікованих – 10 працівників (1 лікар, 5 медсестер і 4 випадки серед молодшого медичного персоналу) лікарні та 6 пацієнтів. Одна з пацієнток згодом померла.