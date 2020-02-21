Ми стадо, чи ми нація, – звернення Володимира Зеленського через сутички в Нових Санжарах

20 лютого в Україну евакуювали людей з китайського міста Ухань, який вважається епіцентром спалаху коронавірусу. Спецрейсом SkyUp додому прилетіли 45 українців та 27 іноземців. Під обсервацією в Нових Санжарах виникли сутички – місцеві мешканці виступали проти заселення евакуйованих.

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до України через сутички під Новими Санжарами.

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Звернення Володимира Зеленського до громадян України

Дорогі українці, в історії кожної нації є часи, коли потрібно складати іспит та відповідати на життєво-важливі запитання. Ми є, чи нас немає. Ми натовп, чи згуртований народ, ми стадо, чи ми нація, ми мешканці, чи громадяни. Неодноразово ми складали цей іспит успішно. Історія з коронавірусом та поверненням наших громадян це черговий іспит для нашого суспільства. В першу чергу, я хочу привітати наших громадян, які повернулися на Батьківщину. Ми раді, що ми вдома. Ми бажаємо вам близького здоров'я в щиро віримо, що в найближчі тижні ви зможете повернутись до своїх рідних та близьких", – заявив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський подякував за успішну евакуацію

Володимир Зеленський подякував екіпажу літака, який здійснював евакуацію, журналістам, які супроводжували групу, працівникам Міністерств закордонних спав, охорони здоров' я та внутрішніх справ. Та всім іншим, хто щодня докладав зусиль задля повернення українців додому.

Я дякую і абсолютній більшості нашого суспільства за слова підтримки та готовність допомогти усім українцям, які повернулися з Уханю. Я хочу, щоб всі усвідомили – ми змінюємо ставлення держави до громадянина. Кожен українець має чітко знати – моя держава мене не залишить. І неважливо хто я – полонений моряк, політичний в'язень, активіст, що потрапив у підвали на окупованих територіях, молода дівчинка з собачкою. Чи будь-яка звичайна людина, яка опинилась в епіцентрі нового вірусу. Я українець, а отже моя держава мене не залишить. Вчора дехто, на жаль, забув клятву Гіппократа. Але я чудово пам'ятаю присягу президента України. Коли, серед іншого, я урочисто присягнув усіма справами дбати про добробут українського народу, відстоювати права і свободи громадян, діяти в інтересах усіх співвітчизників. І я ніколи не порушу цю клятву. Колись нам нав'язували ідеологію, засновану на принципі незамінних немає – це все у далекому минулому. Для нас кожен українець незамінний, – додав президент.

Президент звернувся до організаторів сутичок в Нових Санжарарах

Володимир Зеленський вважає, що вчора винуватці сутичок провалили іспит на людяність, єдність та критичне мислення. Він зауважив, що більшість громадян, які повернулися, є 95, 97 років народження, й серед них 8-річний хлопчик. Що повернені українці – не прокажені та не хворі чумою, а звичайні люди, які пройшли обстеження та сіли на літак.

Президент вважає, що часи, коли можна заробляти політичні бали ціною громадського порядку і національної безпеки скінчилися. За словами З

Вчора, за вашими настановами, не просто кидали каміння в автобуси з людьми, це було каміння у залишки вашої гідності, вашої порядності та честі. А тому, ще раз підкреслю, замовники і організатори понесуть відповідальність. Багатьох з нас вразили кадри, коли персонал медичного закладу побачив, що людей везуть не до них і почав співати гімн України, але ми не повинні забувати ключового рядка з гімну України "І покажемо, що ми браття козацького роду". А козацький рід – це мужньо стояти один за одного, брат за брата і ніколи не кидати своїх. Людська байдужість не має географічних ознак,

– заявив Зеленський.

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Звернення Володимира Зеленського: відео

Коротко про сутички в Нових Санжарах

Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували перші протести та блокування доріг.

Через погіршення ситуації на місце прибули поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштовували сутички з правоохоронцями.

Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба" й розбили кілька вікон та двері. Евакуйовані у відповідь показували серця, махали прапорцями або просто закривали обличчя.

Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а правоохоронці зачинили ворота зсередини.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.

Миротворець заявив, що внесе організаторів акцій протесту в базу "Чистилища".

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