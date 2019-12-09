"Вони постійно кричать": Литовченко розповіла, що наразі коїться у МОЗ

Керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко пояснила, що відбувалося в МОЗ впродовж трьох останніх місяців, та чому не вірить, що нова політична команда зможе вдало запустити реформу лікарень та інших видів меддопомоги.

Ірина Литовченко в інтерв'ю Українській Правді.Життя зазначила, що співпраця з політичним керівництвом міністерства за ці три місяці була складною та досить напруженою.

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В Зоряни відсутній будь-який досвід роботи в компаніях великих, у неї немає управлінського досвіду, і стало зрозуміло, що вона не уявляє, як це – керувати такою великою системою як міністерство,

– повідомлила Литовченко.

Ірина пригадує, що після зустрічі з офісом реформи при МОЗ наприкінці жовтня з ними більше ніхто не зустрічався. Однак, в той час почались наїзди СБУ, різні листи.

Ірина Литовченко Нас також намагались підловити на порушенні дисципліни, лунали погрози в ті три дні, коли я працювала держсекретарем. Сюди приходив дивний чоловік, його приводила Інна Солодка (нинішня в.о. державного секретаря МОЗ, який керує всіма держслужбовцями – УП). Вона просила охорону не записувати його ім’я та прізвище. Він почав ходити і погрожувати співробітникам, вимагати документи, особові справи, вривався в приміщення відділу кадрів, де зберігаються особові справи, хоча не мав права. Його просили звідти піти, викликали охорону. Він порадив мені уважніше слідкувати за своїм здоров’ям і не ходити вечорами одній. Це було страшно”.

Вся комунікація керівництва ведеться в істерично-агресивному тоні. Вони постійно кричать.

Заходиш до держсекретаря, чуєш, як в.о. держсекретаря кричить на секретарок міністра. Міністр кричить на заступника міністра, паперами швиряються люди. Постійні якісь крики, істерики.

Також Ірина підтвердила, що у МОЗ існує табу на прізвище "Супрун".

Так, це правда. Ще у перші тижні роботи міністра мене примусили переписувати усі протоколи міжнародних зустрічей та довідки про попередню співпрацю, щоб ніде не було згадано прізвища Супрун, "бо Зоряна нервує".

Зокрема, у документах про зустріч міністра з міжнародною фінансовою корпорацією довелося змінювати в протоколах і довідках прізвище Супрун на "представник міністерства зазначив", бо не можна, щоб там було згадано прізвище Супрун.

Як відомо, 5 грудня з сайту Міністерства охорони здоров'я України зникли всі згадки про Уляну Супрун, Павла Ковтонюка, Олександра Лінчевського, Ольги Стефанишиної та Романа Ілика,