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ВООЗ назвала нові епіцентри коронавірусу

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Епіцентр коронавірусу
Епіцентр коронавірусу / elcomercio.pe

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що новим епіцентром пандемії коронавірусу тепер є Північна та Південну Америки.

Про це представники організації заявили на пресконференції, пише The Guardian.

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Загалом на двох материках понад 2,4 мільйона людей хворіли чи хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19, з них понад 143 тисячі померли.

Наш регіон став епіцентром пандемії COVID-19. Тому країнам не можна полегшувати карантинні обмеження,
– заявила керівниця ВООЗ в американському регіоні та глава Панамериканської організації охорони здоров’я Кариса Етьєн.

Вона наголосила, що Латинська Америка вже випередила Європу й Сполучені Штати за кількістю нових випадків коронавірусу на день.

Найгірша ситуація в Бразилії, а також у Перу, Чилі, Ель-Сальвадорі, Гватемалі й Нікарагуа.

У дослідженні університету Вашингтона порахували, що загальна кількість загиблих у Бразилії може зрости в п'ять разів – до 125 000, вже до початку серпня.

Епіцентри коронавірусу

 

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини США Новини Здоров'я Здоров'я ВООЗ Коронавірус COVID-19 Латинська Америка Лікування
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