Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила припинити випробування гідроксихлорохіну, як потенційного засобу лікування для госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом, тому що він не знижує рівень смертності.

Про це повідомляє організація на своїй сторінці у Twitter.

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Препарат від малярії і ревматоїдного артриту, гідроксихлорохін був в центрі політичних і наукових суперечок. Його позиціювали як основний претендентом проти нового коронавірусу відомі постаті, навіть президент США Дональд Трамп.

Препарат включили в кілька рандомізованих клінічних випробувань – вважаються золотим стандартом для клінічних досліджень. Однак ВООЗ заявила, що ці дані змусили агентство охорони здоров'я ООН відкласти проведення власних випробувань.

The Solidarity Trial's hydroxychloroquine arm is being stopped, on the basis of evidence showing it does not reduce mortality for hospitalised #COVID19 patients. — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 17, 2020

Доктор Ана Марія Хенао Рестрепо, з програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я, заявила на віртуальній прес-конференції в Женеві:

Гідроксихлорохін, в порівнянні зі стандартною медичною допомогою при лікуванні госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, не призводить до зниження смертності. На основі аналізу й огляду опублікованих доказів виконавча група проєкту зустрічалася два рази, і сьогодні ми зустрілися з усіма основними дослідниками. Після обговорення вони прийшли до висновку, що випробування гідроксихлорохіну будуть зупинені.

Як відмовлялися від гідроксихлорохіну

Рішення зробити паузу в випробуваннях прийняли після дослідження, опублікованого в медичному журналі Lancet, в якому передбачалося, що препарат може підвищити ризик смерті серед пацієнтів з COVID-19.

Lancet виправив частину даних, але вчені дотримувалися своїх висновків. На початок червня ВООЗ дійшла висновку, що "немає причин" міняти спосіб проведення випробувань, і відновила дослідження гідроксихлорохіну.

17 червня випробування остаточно припинені.