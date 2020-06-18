ВООЗ остаточно "забракувала" гідроксихлорохін у лікуванні COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила припинити випробування гідроксихлорохіну, як потенційного засобу лікування для госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом, тому що він не знижує рівень смертності.
Про це повідомляє організація на своїй сторінці у Twitter.
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Препарат від малярії і ревматоїдного артриту, гідроксихлорохін був в центрі політичних і наукових суперечок. Його позиціювали як основний претендентом проти нового коронавірусу відомі постаті, навіть президент США Дональд Трамп.
Препарат включили в кілька рандомізованих клінічних випробувань – вважаються золотим стандартом для клінічних досліджень. Однак ВООЗ заявила, що ці дані змусили агентство охорони здоров'я ООН відкласти проведення власних випробувань.
Доктор Ана Марія Хенао Рестрепо, з програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я, заявила на віртуальній прес-конференції в Женеві:
Гідроксихлорохін, в порівнянні зі стандартною медичною допомогою при лікуванні госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, не призводить до зниження смертності. На основі аналізу й огляду опублікованих доказів виконавча група проєкту зустрічалася два рази, і сьогодні ми зустрілися з усіма основними дослідниками. Після обговорення вони прийшли до висновку, що випробування гідроксихлорохіну будуть зупинені.
Як відмовлялися від гідроксихлорохіну
Рішення зробити паузу в випробуваннях прийняли після дослідження, опублікованого в медичному журналі Lancet, в якому передбачалося, що препарат може підвищити ризик смерті серед пацієнтів з COVID-19.
Lancet виправив частину даних, але вчені дотримувалися своїх висновків. На початок червня ВООЗ дійшла висновку, що "немає причин" міняти спосіб проведення випробувань, і відновила дослідження гідроксихлорохіну.
17 червня випробування остаточно припинені.