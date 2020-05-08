У ВООЗ припустили, що джерелом COVID-19 може бути не ринок в Ухані

Досі у світі вважають, що COVID-19 поширився з китайського ринку Ухань. Однак у ВООЗ припустили, що коронавірус могли туди занести.

Про це заявив експерт ВООЗ Пітер Бен Ембарек. Відтак у ВООЗ висунули теорію, що ринок в Ухані не є першоджерелом поширення коронавірусу.

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Ембарек не виключив, що хтось із покупців або продавців міг занести інфекцію на ринок, а згодом вона поширилася серед населення.

Цей ринок точно грав якусь роль – або як джерело спалаху, або при її поширенні... Але ми не знаємо напевно, чи був ринок джерелом спалаху,

– додав він.

Додамо, що у США деякі видання вважають, що коронавірус був створений штучно китайськими вченими і міг поширитися з лабораторії.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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