24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

У ВООЗ припустили, що джерелом COVID-19 може бути не ринок в Ухані

-
У ВООЗ припустили, що джерелом COVID-19 може бути не ринок в Ухані

Досі у світі вважають, що COVID-19 поширився з китайського ринку Ухань. Однак у ВООЗ припустили, що коронавірус могли туди занести.

Про це заявив експерт ВООЗ Пітер Бен Ембарек. Відтак у ВООЗ висунули теорію, що ринок в Ухані не є першоджерелом поширення коронавірусу. 

Читайте також Від коронавірусу в Африці може померти 190 тисяч людей за рік, – ВООЗ

Ембарек не виключив, що хтось із покупців або продавців міг занести інфекцію на ринок, а згодом вона поширилася серед населення.

Цей ринок точно грав якусь роль – або як джерело спалаху, або при її поширенні... Але ми не знаємо напевно, чи був ринок джерелом спалаху,
– додав він.

Додамо, що у США деякі видання вважають, що коронавірус був створений штучно китайськими вченими і міг поширитися з лабораторії.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: ВООЗ Китай Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза