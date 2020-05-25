ВООЗ призупинила випробування експериментальних ліків від COVID-19, які МОЗ дозволило в Україні

У ВООЗ тимчасово призупинили клінічні випробування препарату гідроксихлорохін і хлорахін у лікуванні коронавірусу COVID-19 через зростання кількості летальних випадків серед пацієнтів, які приймали ці ліки.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, пише "Інтерфакс-Україна".

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ВООЗ вирішила провести всебічний аналіз і критичну оцінку всіх наявних у світі доказів, щоб адекватно оцінити потенційні вигоди і шкоду від цих препаратів.

Виконавча група взяла тимчасову паузу у випробуванні гідроксихлорохінової групи ліків, поки дані перевіряються Радою з моніторингу безпеки даних... Ця проблема пов'язана з використанням гідроксихлорохіну і хлорохіну,

– додав Гебреісус.

Глава ВООЗ зазначив, що ці препарати вважаються безпечними для застосування у пацієнтів з аутоімунними захворюваннями або малярією.

МОЗ України включив гідроксихлорохін та хлорохін у протокол лікування пацієнтів з COVID-19

Додамо, що МОЗ України включили ці препарати з діючою речовиною гідроксихлорохін та хлорохін у протокол лікування пацієнтів з COVID-19, незважаючи на те, що ліки ще в стадії клінічних випробувань. Фармкомпанія "Дарниця" пройшла державну реєстрацію на субстанцію експериментального препарату "Плаквеніл" проти коронавірусу в Україні.

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун заявила, що небезпечно використовувати експериментальні препарати для лікування хворих на коронавірус, а серед серйозних побічних дій, які можуть спричинити гідроксихлорохін і хлорохін, є незворотні пошкодження сітківки, тахікардія, м'язова слабкість та сильне падіння цукру в крові, а також психіатричні ефекти, які включають безсоння, порушення сну, галюцинації.

"Призначати гідроксихлорохін та хлорохін пацієнтам в лікарнях, не лише безвідповідально, це — злочин, щодо своїх громадян", – заявила Супрун і звернулася до голови МОЗ Максима Степанова із закликом внести зміни у протокол.