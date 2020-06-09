Сьогодні у Всесвітній організації охорони здоров'я спростували інформацію про те, що коронавірус рідко передається від людей без симптомів.

Представниця ВООЗ Марія ван Керхове раніше заявила, що безсимптомна передача коронавірусу – це рідкість. Але нині вона уточнила, що не це мала на увазі, адже точна інформація достеменно невідома, повідомляє CNN.

До теми ВООЗ приголомшила новими даними про безсимптомних носіїв COVID-19

За її словами, відомо, що є люди, які можуть передавати коронавірус безсимптомно, але досліджень на цю тему досить мало.

Керхове пояснила, що деякі дослідники намагалися підрахувати, скільки інфікованих COVID-19 не мають симптомів та яку роль вони відіграють у поширенні інфекції, але таких досліджень досить мало і саме вони вважаються рідкісними.

Вчора під час пресконференції я мала на увазі те, що існує дуже мало досліджень, які вивчали б безсимптомні випадки коронавірусу. Це дуже невеликий набір досліджень, і тому я так відповіла на питання на пресконференції,

– заявила Марія ван Керхове.

Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій зі здоров’ям Майк Райан під час цієї ж пресконференції додав, що ще багато чого належить дізнатися про можливе безсимптомне поширення коронавірусу.

За його словами, SARS-CoV-2 передається повітряно-крапельним шляхом, наприклад, коли хтось кашляє або чхає. Але він підкреслив, що деякі дослідники припускають можливість передачі коронавірусу й під час розмови.