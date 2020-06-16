У ВООЗ заявили, що в Південній півкулі вже розпочався сезон грипу. В організації вважають, що спільна циркуляція COVID-19 та грипу може ще погіршити вплив на вже переповнені системи охорони здоров’я,

У ВООЗ вже помітили, що у зв'язку з пандемією коронавірусу спостереження за грипом зменшилось або зупинилось взагалі.

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Тедрос Аданом Гебреісус підкреслив, що через пандемію коронавірусу не варто забувати й про інші важливі захворювання, зокрема грип.

Попри постійну глобальну відповідь на пандемію COVID-19, ми не можемо втратити з поля зору інші важливі проблеми охорони здоров'я, зокрема грип. Грип вражає кожну країну щороку і несе свої смертельні втрати,

– заявив Тедрос Аданом Гебреісус.