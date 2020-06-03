У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) у середу оголосили про відновлення клінічних випробувань гідроксихлорохіну від коронавірусу COVID-19.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час брифінгу у середу, 3 травня, пише France 24.

Читайте також У чому небезпека експериментальних ліків: Супрун розкритикувала протоколи МОЗ по COVID-19

Нагадаємо, що 25 травня у ВООЗ оголосили про тимчасове припинення випробування гідроксихлорохіну через зростання кількості летальних випадків серед пацієнтів, які приймали ці ліки. Рішення було прийняте після публікації дослідження медичним виданням The Lancet.

На брифінгу у ВООЗ зазначили, що після "аналізу доступних даних зі смертності" експерти дійшли висновку, що "немає причин відмовлятися від плану" клінічних випробувань.

Вчені закликають до обережності при використанні гідроксихлорохіну. До прикладу, в Європейському агентстві лікарських засобів заявляли, що гідроксихлорохін як і хлорохін не варто використовувати проти коронавірусу, окрім як у клінічних випробуваннях і в надзвичайних ситуаціях загальнонаціонального масштабу.

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун заявила, що небезпечно використовувати експериментальні препарати для лікування хворих на коронавірус.

За її словами, серед серйозних побічних дій, які можуть спричинити гідроксихлорохін і хлорохін, є:

незворотні пошкодження сітківки,

тахікардія,

м'язова слабкість,

сильне падіння цукру в крові,

психіатричні ефекти, які включають безсоння, порушення сну, галюцинації.