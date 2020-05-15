У ВООЗ відреагували на повідомлення лікарів про симптоми синдрому Кавасакі у дітей з COVID-19

Останні кілька тижнів з Європи та Північної Америки надходять повідомлення про те, що деякі діти, які надходять до реанімації з коронавірусом, мають симптоми, схожі на хворобу Кавасакі та синдром токсичного шоку.

У ВООЗ відреагували на повідомлення лікарів та наголосили на тому, що важливо терміново і ретельно схарактеризувати цей клінічний синдром, зрозуміти причину й описати втручання в лікування.

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У зв'язку з ситуацією, ввечері 15 травня ВООЗ випустить Науковий короткий опис багатосистемного запального синдрому у дітей.

Окрім того, в організації вже розробили форму повідомлення на випадок виникнення цього синдрому, аби лікарі могли швидко повідомляти про нові випадки.

Я закликаю клініцистів по всьому світу співпрацювати з національними органами влади та ВООЗ, бути пильними та краще вивчити явище цього синдрому у дітей,

– заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Синдром Кавасакі – що це? Рідкісне запальне захворювання, внаслідок якого кровоносні судини послаблюються. Внаслідок цього у пацієнта може виникнути аневризма, серцевий напад або серцева недостатність. Зазвичай синдром Кавасакі вражає дітей віком до 5 років.

"I call on clinicians worldwide to work with your national authorities and WHO to be on the alert and better understand this syndrome in children"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 15, 2020

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