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У ВООЗ відреагували на повідомлення лікарів про симптоми синдрому Кавасакі у дітей з COVID-19

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ВООЗ про синдром Кавасакі і дітей з коронавірусом
ВООЗ про синдром Кавасакі і дітей з коронавірусом / Unsplash

Останні кілька тижнів з Європи та Північної Америки надходять повідомлення про те, що деякі діти, які надходять до реанімації з коронавірусом, мають симптоми, схожі на хворобу Кавасакі та синдром токсичного шоку.

У ВООЗ відреагували на повідомлення лікарів та наголосили на тому, що важливо терміново і ретельно схарактеризувати цей клінічний синдром, зрозуміти причину й описати втручання в лікування.

До теми Медики у Британії підозрюють, що коронавірус у дітей спричинює синдром Кавасакі

У зв'язку з ситуацією, ввечері 15 травня ВООЗ випустить Науковий короткий опис багатосистемного запального синдрому у дітей.

Окрім того, в організації вже розробили форму повідомлення на випадок виникнення цього синдрому, аби лікарі могли швидко повідомляти про нові випадки. 

Я закликаю клініцистів по всьому світу співпрацювати з національними органами влади та ВООЗ, бути пильними та краще вивчити явище цього синдрому у дітей,
– заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. 

 
Синдром Кавасакі – що це?
Рідкісне запальне захворювання, внаслідок якого кровоносні судини послаблюються. Внаслідок цього у пацієнта може виникнути аневризма, серцевий напад або серцева недостатність. Зазвичай синдром Кавасакі вражає дітей віком до 5 років. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Лікування Здоров'я ВООЗ Діти Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я
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