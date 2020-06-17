Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус відзначив, що використання дексаметазону проти COVID-19 показало зниження смертності.

Гебреісус схвально відреагував на результати клінічних випробувань стероїдного препарату дексаметазону при лікуванні коронавірусної інфекції у Великобританії. Глава ВООЗ назвав це "науковим проривом", йдеться на сайті ВООЗ.

Читайте також У світі вже понад 8 мільйонів випадків COVID-19 – ще один мільйон за тиждень

За його словами, це перший препарат, який показав зниження смертності серед пацієнтів з коронавірусною інфекцією, яким потрібна штучна вентиляція легень і киснева підтримка.

Що відомо про дослідження дексаметазону? Дослідження показало, що вживання дексаметазону сприяло зменшенню смертності приблизно на третину серед людей на ШВЛ, а також на одну п'яту серед осіб, що потребують кисневої підтримки. Однак дія дексаметазону у пацієнтів з більш легкою формою захворювання не була такою ефективною. У дослідженні Оксфордського університету взяли участь 2104 пацієнти. За словами дослідників, цей препарат може виявитися "дешевим" засобом боротьби з пандемією коронавірусу.

"Це чудова новина, і я вітаю уряд Великобританії, Оксфордський університет, а також багато лікарень та пацієнтів у Великобританії, які зробили свій внесок у цей важливий науковий прорив", – заявив Тедрос Адханом Гебреєсус.