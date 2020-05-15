ВООЗ: Європа повинна готуватися до другої та третьої смертельних хвиль COVID-19

Європейським країнам слід обережно скасовувати карантинні обмеження, а ще краще – готуватися до другої та третьої хвиль епідемії COVID-19. Особливо враховуючи те, що захворюваність не пішла на спад, а лише змістився епіцентр – у бік Росії, України та Білорусі.

Такі міркування висловив 14 травня директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге в інтерв'ю британському виданню The Independent.

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Про другу і третю хвилю коронавірусу

"Я дуже стурбований. Восени у нас може бути друга хвиля COVID-19, а ще й сезонного грипу чи кору", – сказав Клюге. І додав, що взимку можна очікувати й третю хвилю.

Тому країни Європи "повинні залишатися пильними", попри зменшення кількості смертей та нових випадків інфекції в останні тижні. Час, який випав через послаблення пандемії, слід використати для:

Зміцнення систем охорони здоров'я.

Нарощування потенціалу лікарень, відділень первинної та інтенсивної терапії.

Проведення всебічного відстеження контактів інфікованих.

Проведення загального масштабного тестування.

Додамо, що дещо раніше головний лікар Англії Кріс Вітт вже проголошував подібну заяву: "Цілком імовірно, що друга хвиля насправді буде більш серйозною, ніж перша".

У приклад тоді лікар наводив пандемію грипу 1918 року: тоді було три хвилі хвороби – влітку, восени й узимку. Причому друга хвиля була найбільш смертоносною.

Від COVID-19 вже померли понад 300 тисяч людей у світі, а інфікованих вже майже 4,5 мільйона. Оперативна інформація та оновлені статистичні показники захворювання в Україні й світі – за цим посиланням.

"Люди думають, що ізоляції кінець – але ж нічого не змінилося"

Пандемія не дійшла кінця, але 32 з 43 країн Європи (мовиться про ті, які раніше ввели обмежувальні заходи) заявили про поступовий вихід з карантину. Клюге вважає, що цей процес повинен бути вкрай обережним та поступовим.

Люди думають, що ізоляції кінець. Але ж нічого не змінилося. Усі повністю заходи з контролю за захворюваннями мають залишитися чинними – це ключова теза,

– наголосив представник ВООЗ.

Він також визнав, що "режим ізоляції не змінив ситуацію з вірусом", бо ж ані вакцини, ані лікування досі немає.

До того ж, як окремо зазначив Ганс Клюге, уповільнення спалаху коронавірусу у Великій Британії та інших країнах Західної Європи взагалі не означає, що пандемія добігає кінця. Мовляв, вірусний центр у Європі змістився на Схід – до Росії, України та Білорусі.

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