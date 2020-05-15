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ВООЗ: Європа повинна готуватися до другої та третьої смертельних хвиль COVID-19

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Речник ВООЗ Клюге закликав Європу не поспішати скасовувати карантинні обмеження
Речник ВООЗ Клюге закликав Європу не поспішати скасовувати карантинні обмеження / Колаж 24 каналу

Європейським країнам слід обережно скасовувати карантинні обмеження, а ще краще – готуватися до другої та третьої хвиль епідемії COVID-19. Особливо враховуючи те, що захворюваність не пішла на спад, а лише змістився епіцентр – у бік Росії, України та Білорусі.

Такі міркування висловив 14 травня директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге в інтерв'ю британському виданню The Independent.

До теми Зачароване коло катастроф: у ВООЗ назвали загрози передчасного виходу з карантину

Про другу і третю хвилю коронавірусу

"Я дуже стурбований. Восени у нас може бути друга хвиля COVID-19, а ще й сезонного грипу чи кору", – сказав Клюге. І додав, що взимку можна очікувати й третю хвилю.

Тому країни Європи "повинні залишатися пильними", попри зменшення кількості смертей та нових випадків інфекції в останні тижні. Час, який випав через послаблення пандемії, слід використати для:

  • Зміцнення систем охорони здоров'я.
  • Нарощування потенціалу лікарень, відділень первинної та інтенсивної терапії.
  • Проведення всебічного відстеження контактів інфікованих.
  • Проведення загального масштабного тестування.

Додамо, що дещо раніше головний лікар Англії Кріс Вітт вже проголошував подібну заяву: "Цілком імовірно, що друга хвиля насправді буде більш серйозною, ніж перша".

У приклад тоді лікар наводив пандемію грипу 1918 року: тоді було три хвилі хвороби – влітку, восени й узимку. Причому друга хвиля була найбільш смертоносною.

Від COVID-19 вже померли понад 300 тисяч людей у світі, а інфікованих вже майже 4,5 мільйона. Оперативна інформація та оновлені статистичні показники захворювання в Україні й світі – за цим посиланням.

"Люди думають, що ізоляції кінець – але ж нічого не змінилося"

Пандемія не дійшла кінця, але 32 з 43 країн Європи (мовиться про ті, які раніше ввели обмежувальні заходи) заявили про поступовий вихід з карантину. Клюге вважає, що цей процес повинен бути вкрай обережним та поступовим.

Люди думають, що ізоляції кінець. Але ж нічого не змінилося. Усі повністю заходи з контролю за захворюваннями мають залишитися чинними – це ключова теза,
– наголосив представник ВООЗ.

Він також визнав, що "режим ізоляції не змінив ситуацію з вірусом", бо ж ані вакцини, ані лікування досі немає.

До того ж, як окремо зазначив Ганс Клюге, уповільнення спалаху коронавірусу у Великій Британії та інших країнах Західної Європи взагалі не означає, що пандемія добігає кінця. Мовляв, вірусний центр у Європі змістився на Схід – до Росії, України та Білорусі.

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини України Європа Коронавірус COVID-19 ВООЗ Новини Здоров'я Медицина Здоров'я
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