Тести на антитіла до коронавірусу: нове масштабне дослідження від ВООЗ

Для ефективної боротьби з пандемією коронавірусу необхідно мати точні дані про те, скільки людей заражено насправді, а скільки вже перехворіли і отримали імунітет до інфекції. Розуміння реальних масштабів пандемії наразі немає. Належним чином тестування на коронавірус проводять не у кожній країні, а там, де й проводять, є велика ймовірність, що третина негативних результатів – помилкові.

Крім того, близько 30% хворих переносять захворювання безсимптомно. Дізнатися правду допоможе масштабна ініціатива ВООЗ щодо дослідження антитіл до COVID-19, про яку пише Science Magazine.

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Наразі кількість хворих на коронавірус перевищила 1 мільйон людей. Однак через брак тестів, наявність легких і безсимптомних випадків, які ймовірно, не враховували – це неточний підрахунок.

Тести на антитіла до коронавірусу

Щоб виявити всіх, хто хворіє або вже перехворів на коронавірус, слід використовувати тести на наявність антитіл до нього. На жаль, комерційні варіанти таких тестів все ще недоступні.

Всесвітня організація охорони здоров'я планує провести масштабне дослідження зразків крові на антитіла. Програма, що отримала назву "Солідарність II", стартує найближчими днями та охопить одразу кілька держав.

"Солідарність II" – це третій етап ініціативи ВООЗ по збору даних про антитіла до коронавірусу. До цього організація вже працювала з дослідниками з країн, де відбулися великі спалахи хвороби, а також опублікувала стандартні протоколи, які допоможуть зіставити інформацію з різних країн.



Щоб зрозуміти масштаби пандемії слід тестувати на наявність антитіл до коронавірусу / Фото Unsplash

Чому важлива програма від ВООЗ "Солідарність II"

Третій етап дозволить країнам-учасницям об'єднати результати великомасштабних досліджень антитіл, завдяки чому вчені зрозуміють, яку роль в поширенні вірусу грають діти та підлітки, а також оцінити кількість людей, які вже перехворіли й отримали певний імунітет.

Припускають, що програма триватиме рік, але перші результати будуть доступні через декілька місяців.

Комерційні тести на антитіла до коронавірусу можуть з'явитися найближчим часом. Вони допоможуть зрозуміти, хто вже має імунітет до коронавірусу і може повернутися до нормального життя. Перш за все такі тести важливі для лікарів, що працюють із зараженими, правоохоронців і пожежників, а також співробітників сфер послуг, які продовжують працювати в умовах глобального карантину.



Перебіг коронавірусу у різних групах / Інфографіка 24 Каналу

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