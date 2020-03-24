ВООЗ обрала чотири препарати, які тестують від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок програми Solidarity, яка визначить, які препарати лікують Covid-19. Це безпрецедентне за масштабом дослідження.

Приблизно 15% хворих на Covid-19 страждають від гострих захворювань і вимагають негайної допомоги. Замість того, щоб розробляти ліки з нуля, на що можуть піти роки досліджень і випробувань, медики шукають можливість пристосувати для боротьби з коронавірусів вже схвалені та безпечні препарати, а також ті, які вже пройшли випробування на тваринах і добре зарекомендували себе в лікуванні двох минулих різновидів коронавірусу: важкий гострий респіраторний синдром (SARS) та Близькосхідний респіраторний синдром (MERS), пише Science.

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Препарати, що уповільнюють або знищують новий коронавірус, здатні врятувати життя важко хворим пацієнтам, а також їх можна застосовувати у профілактичних цілях, зокрема для захисту здоров'я медичних працівників, які є в групі ризику. Крім цього, ліки можуть скоротити час перебування пацієнтів у лікарнях, звільняючи ліжка для нових хворих.

ВООЗ обере з 4 препаратів – ефективні ліки проти коронавірусу

Вчені пропонували для випробувань десятки препаратів, але ВООЗ зупинилася на чотирьох найбільш перспективних препаратах: експериментальний противірусний препарат Ремдесівір; два препарати проти малярії – Хлорохін і Гідроксіхлорохіл; комбінацію з двох препаратів проти ВІЛ – Лопінавір і Ритонавір; і ту ж комбінацію плюс Інтерферон-бета.

Як тестуватимуть ліки

Тепер, якщо людина з підтвердженим випадком захворювання на Covid-19 дає згоду на лікування будь-яким із цих препаратів, лікарі зберігають його медичні дані на сайті ВООЗ.

Після цього не потрібно відправляти ніяких додаткових даних або документів. Лікарі повинні тільки відзначити день, коли пацієнт був виписаний з лікарні або помер, термін перебування в лікарні та чи потрібно було проводити кисневу терапію або вентиляцію легенів пацієнту.

Програма не відповідає золотому стандарту подвійних сліпих випробувань, тому можливий ефект плацебо. Сама ідея Solidarity виникла всього два тижні тому, і агентство сподівається почати дослідження вже на наступному тижні.

Дуже важливо отримати відповіді швидко, щоб зрозуміти, які ліки працюють, а які – ні. Ми думаємо, що рандомізований експеримент – найкращий спосіб зробити це,

– заявила Ана Марія Енао-Рестрепо, медичний працівник ВООЗ.



Які тести виявляють коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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