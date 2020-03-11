ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила у світі пандемію через коронавірус.
Пандемію Covid-19 оголосили у всьому світі, про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс.
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"Тому ми зробили висновок, що Коронавірус Covid-19 можна схарактеризувати як пандемію ", – йдеться в повідомленні ВООЗ.
Він додав, що всі країни досі можуть "змінити перебіг цієї пандемії". Але через бездіяльність багатьох країн вони змушені на цей крок.
Що таке пандемія?
Пандемія – це поширення захворювання у світових масштабах. Пандемія відбувається тоді, коли з'являється новий вірус грипу і поширюється по всьому світу, а населення не має імунітету до вірусу, а також ефективних засобів профілактики, тобто вакцинації та лікування.
Останнім випадком пандемії вважають Іспанку (1918-1920 року), яка забрала життя 50 мільйонів людей. Також інколи до пандемії відносять спалах СНІДу в 60-х роках минулого століття.
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