24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу

- Читать новость на русском
ВООЗ оголосило пандемію коронавірусу / Unsplash

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила у світі пандемію через коронавірус.

Пандемію Covid-19 оголосили у всьому світі, про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс.

Читайте також: Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу

"Тому ми зробили висновок, що Коронавірус Covid-19 можна схарактеризувати як пандемію ", – йдеться в повідомленні ВООЗ.

Він додав, що всі країни досі можуть "змінити перебіг цієї пандемії". Але через бездіяльність багатьох країн вони змушені на цей крок. 

Що таке пандемія? 

Пандемія – це поширення захворювання у світових масштабах. Пандемія відбувається тоді, коли з'являється новий вірус грипу і поширюється по всьому світу, а населення не має імунітету до вірусу, а також ефективних засобів профілактики, тобто вакцинації та лікування.

Попередні випадки пандемій пов'язані зі спалахами вірусів грипу тварин. Серед інфекційних захворювань, які набирали масштабу пандемії: чума, холера, грип.

Останнім випадком пандемії вважають Іспанку (1918-1920 року), яка забрала життя 50 мільйонів людей. Також інколи до пандемії відносять спалах СНІДу в 60-х роках минулого століття. 

 
 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус Covid-19 ВООЗ Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 18:32 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
сьогодні 12:40 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
сьогодні 08:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
сьогодні 07:55 Як живе Італія під час епідемії коронавірусу: ексклюзивні історії українців
Анастасія Зазуляк
6 березня 13:53 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук