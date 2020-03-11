ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила у світі пандемію через коронавірус.

Пандемію Covid-19 оголосили у всьому світі, про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс.

Читайте також: Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу

"Тому ми зробили висновок, що Коронавірус Covid-19 можна схарактеризувати як пандемію ", – йдеться в повідомленні ВООЗ.

Він додав, що всі країни досі можуть "змінити перебіг цієї пандемії". Але через бездіяльність багатьох країн вони змушені на цей крок.

Що таке пандемія?

Пандемія – це поширення захворювання у світових масштабах. Пандемія відбувається тоді, коли з'являється новий вірус грипу і поширюється по всьому світу, а населення не має імунітету до вірусу, а також ефективних засобів профілактики, тобто вакцинації та лікування.

Попередні випадки пандемій пов'язані зі спалахами вірусів грипу тварин. Серед інфекційних захворювань, які набирали масштабу пандемії: чума, холера, грип.

Останнім випадком пандемії вважають Іспанку (1918-1920 року), яка забрала життя 50 мільйонів людей. Також інколи до пандемії відносять спалах СНІДу в 60-х роках минулого століття.

BREAKING



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.