ВООЗ офіційно визнала "ігровий розлад" та "перевтому" хворобами
Всесвітня організація охорони здоров'я визнала ігровий розлад хворобою, а також виділила в окрему главу синдром емоційного вигорання, або перевтому на роботі.
Перелік хвороб затвердили рік тому, але на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я цей документ прийняли офіційно.
Читайте також: Жодних мультиків та гаджетів: у ВООЗ назвали формулу повноцінного розвитку дитини
Документ набере чинності з 1 січня 2022 року.
До переліку психічних розладів вперше включили залежність від відеоігор. Серед описаних симптомів — часті й тривалі ігрові сесії. Для гравця геймінг стає життєвим пріоритетом, на догоду якому він готовий пожертвувати іншими справами.
Геймера можуть визнати хворим, якщо ігри займають все більше часу і заважають особистому, соціальному, сімейному та професійному життю. При цьому симптоми повинні спостерігатися не менш як рік.
У міжнародній класифікації хвороб (МКХ) з'явився розділ "сексуальне здоров'я". У нього внесена, зокрема, гендерна дисфорія, яка вперше трактується як стан. Раніше трансгендерність відносили до "психічних розладів і розладів поведінки".
Перевтома або ж синдром емоційного вигорання, описується як "фізичне і психічне виснаження внаслідок хронічного стресу, пов'язаного з роботою".
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.