ВООЗ офіційно визнала "ігровий розлад" та "перевтому" хворобами

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала ігровий розлад хворобою, а також виділила в окрему главу синдром емоційного вигорання, або перевтому на роботі.

Перелік хвороб затвердили рік тому, але на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я цей документ прийняли офіційно.

Читайте також: Жодних мультиків та гаджетів: у ВООЗ назвали формулу повноцінного розвитку дитини

Документ набере чинності з 1 січня 2022 року.

До переліку психічних розладів вперше включили залежність від відеоігор. Серед описаних симптомів — часті й тривалі ігрові сесії. Для гравця геймінг стає життєвим пріоритетом, на догоду якому він готовий пожертвувати іншими справами.

Геймера можуть визнати хворим, якщо ігри займають все більше часу і заважають особистому, соціальному, сімейному та професійному життю. При цьому симптоми повинні спостерігатися не менш як рік.

У міжнародній класифікації хвороб (МКХ) з'явився розділ "сексуальне здоров'я". У нього внесена, зокрема, гендерна дисфорія, яка вперше трактується як стан. Раніше трансгендерність відносили до "психічних розладів і розладів поведінки".

Гендерна дистрофія – що це? Вона є характерною для трансгендерного стану. При цьому людина не може повністю прийняти свій гендерний статус чоловіка або жінки та відчуває гостре незадоволення ним.

Перевтома або ж синдром емоційного вигорання, описується як "фізичне і психічне виснаження внаслідок хронічного стресу, пов'язаного з роботою".

МКХ – що це? Це основний класифікатор захворювань, який використовується для визначення тенденцій і статистики поширеності різних хвороб і розладів в загальносвітовому масштабі. Цей перелік є стандартом для міжнародних доповідей про захворювання. В цілому в документ увійшли понад 55 тисяч хвороб, розладів і травм.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.