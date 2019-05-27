ВООЗ офіційно визнала "ігровий розлад" та "перевтому" хворобами

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"Ігровий розлад" та "перевтому" визнали хворобами
"Ігровий розлад" та "перевтому" визнали хворобами / emag.pl

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала ігровий розлад хворобою, а також виділила в окрему главу синдром емоційного вигорання, або перевтому на роботі.

Перелік хвороб затвердили рік тому, але на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я цей документ прийняли офіційно.

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Документ набере чинності з 1 січня 2022 року.

До переліку психічних розладів вперше включили залежність від відеоігор. Серед описаних симптомів — часті й тривалі ігрові сесії. Для гравця геймінг стає життєвим пріоритетом, на догоду якому він готовий пожертвувати іншими справами.

Геймера можуть визнати хворим, якщо ігри займають все більше часу і заважають особистому, соціальному, сімейному та професійному життю. При цьому симптоми повинні спостерігатися не менш як рік.

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У міжнародній класифікації хвороб (МКХ) з'явився розділ "сексуальне здоров'я". У нього внесена, зокрема, гендерна дисфорія, яка вперше трактується як стан. Раніше трансгендерність відносили до "психічних розладів і розладів поведінки".

 
Гендерна дистрофія – що це?
Вона є характерною для трансгендерного стану. При цьому людина не може повністю прийняти свій гендерний статус чоловіка або жінки та відчуває гостре незадоволення ним.

Перевтома або ж синдром емоційного вигорання, описується як "фізичне і психічне виснаження внаслідок хронічного стресу, пов'язаного з роботою".

 
МКХ – що це?
Це основний класифікатор захворювань, який використовується для визначення тенденцій і статистики поширеності різних хвороб і розладів в загальносвітовому масштабі. Цей перелік є стандартом для міжнародних доповідей про захворювання. В цілому в документ увійшли понад 55 тисяч хвороб, розладів і травм.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Техно Ігри Психологія ВООЗ
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