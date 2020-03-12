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ВООЗ оцінила готовність України до коронавірусу

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Україна готова до протидії коронавірусу / volynnews.com

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт позитивно оцінив готовність української медицини до спалаху коронавірусу Covid-2019.

За його словами, система охорони здоров'я в Україні рівні з іншими європейськими країнами готується до спалаху Covid-2019, пише DW

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"Тут є лікарні, лікарі, медичний персонал, і якщо подивитися, як швидко відбувається обмін інформацією між усіма зацікавленими сторонами, то Україна – не найслабша в розрізі системи охорони здоров'я", – заявив він.

Хабіхт додав, що в Україні розроблена система швидкого оповіщення про випадки зараження коронавірусом. Також система охорони здоров'я швидко адаптується та вносить зміни для розв'язання проблеми поширення коронавірусу.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: ВООЗ Міністерство охорони здоров’я Профілактика захворювань Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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