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Україна отримала другу партію тестів на коронавірус

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Кузін прийняв від ВООЗ партію тестів на виявлення коронавірусу / Центр громадського здоров’я України

Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні другий набір тестів для діагностування коронавірусу Covid-19.

Про отримання тестів повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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"World Health Organization Ukraine передала другий набір реагентів до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України для діагностування зразків на COVID-19. Набір розраховано на 5 000 реакцій, чого вистачить для діагностування більше 1 600 людей", – йдеться у повідомленні МОЗ.

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала держави, які не докладають достатньо зусиль для виявлення та стримування небезпечного коронавірусу.

Глава ВООЗ підкреслив, що всі країни повинні мати можливість тестувати всіх потенційних носіїв коронавірусу. Неможливо боротися з пандемією наосліп. Необхідно знати, де відбувається зараження.

Раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що це надто дороге задоволення – "проводити тести на коронавірус усім охочим".

Где можно пройти тест на коронавирус Инфографика 24 канала
Де наразі можна пройти тестування на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Міністерство охорони здоров’я ВООЗ Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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