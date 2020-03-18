Україна отримала другу партію тестів на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні другий набір тестів для діагностування коронавірусу Covid-19.

Про отримання тестів повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Читайте також: Держава виділить ще 70 мільйонів на засоби індивідуального захисту

"World Health Organization Ukraine передала другий набір реагентів до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України для діагностування зразків на COVID-19. Набір розраховано на 5 000 реакцій, чого вистачить для діагностування більше 1 600 людей", – йдеться у повідомленні МОЗ.

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала держави, які не докладають достатньо зусиль для виявлення та стримування небезпечного коронавірусу.

Глава ВООЗ підкреслив, що всі країни повинні мати можливість тестувати всіх потенційних носіїв коронавірусу. Неможливо боротися з пандемією наосліп. Необхідно знати, де відбувається зараження.

Раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що це надто дороге задоволення – "проводити тести на коронавірус усім охочим".



Де наразі можна пройти тестування на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.