24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

ВООЗ підтвердила відправку місії в Україну через коронавірус

- Читать новость на русском
ВООЗ підтвердила відправку місії в Україну через коронавірус / GettyImages

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зовсім скоро направить експертів в Україну через стрімке поширення нового виду коронавірусу Covid-19.

Про це повідомили в Європейському регіональному бюро ВООЗ, пише УНН.

Читайте також ВООЗ підвищила рівень ризику коронавірусу до "дуже високого"

Зазначається, що ВООЗ направляє найближчими днями три місії –  в Азербайджан, Україну і Чорногорію – у межах заходів щодо забезпечення готовності і реагування на Covid-19.

Раніше цю інформацію підтвердив в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін.

Станом на 7 березня, від коронавірусного захворювання Covid-2019 у світі вже одужали понад 57 389 людей. Водночас помер 3 491 інфікований. Загалом у світі кількість хворих зросла до 102 188.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Здорове життя ВООЗ Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
6 березня 17:54 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
6 березня 13:53 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
4 березня 16:44 Як правильно підібрати окуляри: поради офтальмолога
Юлія Девда
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук