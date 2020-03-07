ВООЗ підтвердила відправку місії в Україну через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зовсім скоро направить експертів в Україну через стрімке поширення нового виду коронавірусу Covid-19.

Про це повідомили в Європейському регіональному бюро ВООЗ, пише УНН.

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Зазначається, що ВООЗ направляє найближчими днями три місії – в Азербайджан, Україну і Чорногорію – у межах заходів щодо забезпечення готовності і реагування на Covid-19.

Раніше цю інформацію підтвердив в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін.

Станом на 7 березня, від коронавірусного захворювання Covid-2019 у світі вже одужали понад 57 389 людей. Водночас помер 3 491 інфікований. Загалом у світі кількість хворих зросла до 102 188.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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