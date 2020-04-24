ВООЗ попереджала МОЗ України про небезпеку експериментальних препаратів для лікування COVID-19

7 квітня ВООЗ надіслала голові МОЗ Максиму Степанову листа, в якому виразила занепокоєння українським протоколом лікування пацієнтів з COVID-19 експериментальними препаратами.

Документ опублікувало видання "Українська правда. Життя". Зазначається, що лист журналісти отримали з власних джерел.

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2 квітня 2020 року МОЗ видало наказ 762, в якому затвердило протокол лікування хворих з коронавірусом.

7 квітня ВООЗ написав листа очільнику МОЗ Максиму Степанову про те, що використання експериментальних препаратів проти COVID-19 має бути лише в рамках етично схвалених, рандомізованих клінічних досліджень.

"Згадані в протоколі лікування препарати: лопінавір/ретинавір, хлорохін фосфат, гідроксихлорохін, рамдесивір та тоцилізумаб ще не були оцінені в рамках вищезгаданих досліджень. Лише після цього вони можуть бути ліцензовані та схвалені для клінічного використання", – зазначили представники ВООЗ.

Якщо проведення рандомізованих клінічних досліджень неможливо, то лікування хворого має проводитись згідно з протоколом MEURI. Він був розроблений ВООЗ спеціально для випадків лікування експериментальними препаратами. Зокрема, його використовують тоді, коли проти хвороби не існує доведених препаратів.

Крім того, представники ВООЗ додали інформацію стосовно останніх консультацій конкретно щодо ефективності препаратів-інгібіторів IL-6 проти коронавірусу, серед яких є гідроксихлоріхін – препарат Плаквеніл.

Лист ВООЗ / Українська правда. Життя



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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