ВООЗ повідомила терміни послаблення карантину

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує починати пом'якшення карантинних обмежень не раніше ніж через два тижні. Та зважати на усі ризики та ймовірний повторний спалах інфекції.

У ВООЗ зазначили, що вже через два тижні у деяких країнах можна послаблювати карантин.

Читайте також: Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік

ВООЗ відзначила, що будь-які кроки до ослаблення карантину необхідно робити поступово, базуючись на оцінці епідеміологів та ризиків.

В ідеалі між кожною фазою переходу має бути мінімум 2 тижні (що відповідає інкубаційному періоду COVID-19), аби було достатньо часу для оцінки ризику нових спалахів та адекватного реагування,

– заявили у ВООЗ.

В іншому випадку існує ризик повторного посилення карантину та відновлення зростання захворюваності.

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозує продовження карантину мінімум до 12 травня.

Чому заговорили про послаблення карантину?

Серед причин – послаблення економіки та зростання безробіття.

До того ж, пік коронавірусу у деяких країнах Європи вже минув і щодня там фіксують дедалі менше нових випадків захворювання. Тож першими про послаблення карантину заговорили Австрія і Норвегія, згодом до них долучилися Чехія та Данія.

До теми: Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів

Що відомо про послаблення карантину в Україні?

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозує продовження карантину мінімум до 12 травня .

. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що після пандемії коронавірусу стабілізації життя в Україні та світі слід очікувати не раніше кінця літа – початку осені . Щодо самого подолання COVID-19, то про це до винайдення вакцини думати рано.

. Щодо самого подолання COVID-19, то про це до винайдення вакцини думати рано. Прем'єр Денис Шмигаль висловився, що українці мають заробляти гроші, а економіка не простоювати. Також прем'єр заявив, що карантинні обмеження можуть продовжитись до початку травня.

Частина карантинних обмежень може залишатися в силі до вересня, повідомляють деякі ЗМІ. З обмежень, зокрема, обов'язок носити захисну маску в громадських місцях.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я